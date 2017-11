Wraakporno: Facebooks pilot met de Australische overheid

Wraakporno, of het nou komt door een gehackte telefoon, computer of een boze ex; ook in Nederland komt het met enige regelmaat voor. Denk bijvoorbeeld aan vlogster Laura Ponticorvo, Patricia Paay en Chantal uit Werkendam. Internetplatforms, zoals Facebook, zijn in het verleden al meermaals geconfronteerd met rechtszaken waarin slachtoffers van wraakporno NAW-gegevens van mogelijke daders via de rechter op hebben proberen te vragen.

Ook de Nederlandse regering heeft zich inmiddels in de strijd gemengd; in haar regeerakkoord heeft zij immers reeds aangekondigd dat het delen van wraakporno als een zelfstandig delict strafbaar kan worden gesteld. En ook Sociale Media platforms proberen hun steentje bij te dragen; zo heeft Facebook begin april aangekondigd video’s en ander materiaal dat haar voorwaarden schendt aan te willen pakken door middel van een snellere rapportagefunctie en wraakporno in het specifiek zelfs met speciaal ontwikkelde photo-matching technologies .

Nu laat Facebook in een nieuwsbericht weten dat zij een nieuwe maatregel heeft getroffen in het kader van (onder meer) wraakporno; zo is zij een samenwerking gestart met de Australische overheid. Hoewel wij een dergelijk initiatief in beginsel aanmoedigen, is de maatregel op zijn minst opmerkelijk te noemen; Facebook gaat Australische gebruikers namelijk vragen hun naaktfoto’s (of video’s) naar haar platform te uploaden. De nieuwe functie wordt vooralsnog alleen in Australië getest, waarna de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada aan de beurt zijn. Of men ook in Nederland gebruik kan gaan maken van voornoemde functie, kon Facebook niet direct zeggen.

Hoe werkt het?

Australische gebruikers kunnen, wanneer zij bang zijn dat een bepaalde foto of video op het internet zal verschijnen, contact opnemen met de zogenoemde e-Safety Commissioner. Deze kan vervolgens adviseren om de betreffende foto of video in een Facebook Messenger privébericht naar jezelf te sturen.

De foto of video zal vervolgens worden ‘ge-hashed’, wat kort gezegd inhoudt dat van de beelden een digitale vingerafdruk wordt gemaakt. Aangezien dezelfde afbeeldingen dezelfde ‘hash’ opleveren kan de ‘hash’ die gecreëerd is na het insturen gebruikt worden om te detecteren wanneer een ander diezelfde beelden online wil zetten. Als dat het geval is, wordt het uploaden van de beelden geblokkeerd, waardoor ze niet op Facebook of Instagram zullen verschijnen.

Facebook heeft benadrukt dat de foto door hen niet zal worden bewaard. Volgens Facebook wordt immers alleen de ‘hash’ van de foto of video opgeslagen, waarna het onmogelijk is om de ‘hash’ terug te brengen naar de oorspronkelijke foto. Uit een ‘hash’ kan de ingestuurde afbeelding dus niet gereconstrueerd worden. Deze technologie geeft Facebook de mogelijkheid afbeeldingen op te sporen zonder een bibliotheek bij te hoeven houden van alle ingestuurde foto’s. Nadat de beelden ‘ge-hashed’ zijn, zullen deze blijkens het nieuwsbericht verwijderd worden. De uploader zal deze eerst zelf uit de chatgeschiedenis moeten verwijderen, pas daarna zal Facebook de beelden van de servers verwijderen.

Hoewel het natuurlijk lofwaardig is dat Facebook de strijd tegen wraakporno zo serieus neemt is er toch een aantal vraagtekens te plaatsen bij de manier waarop Facebook dat in dit geval doet.

Enkele vragen

Een eerste vraag is op welke manier Facebook de foto’s bewaart voordat deze ‘ge-hashed’ worden. Op het moment dat deze geüpload worden door de gebruiker, zullen deze immers in eerste instantie ergens opgeslagen worden op een server binnen Facebook. Vervolgens is het de vraag hoe Facebook foto’s beoordeelt voordat deze ‘ge-hashed’ worden. Worden deze door een persoon beoordeeld, of gaat dat met herkenningssoftware? Zo ja, is het dan mogelijk om alle afbeeldingen te hashen, ook als deze niet van jezelf zijn? Facebook geeft aan dat de foto’s ‘ge-reviewd’ worden door een ‘specially trained representative from our Community Operations team’. Wat dat echter inhoudt, en hoe die review er uit zal zien wordt echter niet duidelijk.

Tot slot is het natuurlijk maar de vraag of je überhaupt wel moet willen dat een organisatie als Facebook zich gaat bemoeien met jouw naaktfoto’s. Facebook heeft immers niet de beste reputatie wanneer het aankomt op de bescherming van de privacy van haar gebruikers. Maar goed, we gaan zien hoe deze maatregel daadwerkelijk in de praktijk zal worden gebracht.

Auteur: Lucas Wolthuis Scheeres