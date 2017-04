De wraakporno-filter van Facebook

Het ongewild in het openbaar verschijnen van intieme foto’s en video’s is de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. Facebook, die een steentje bij wil dragen aan het voorkomen van het leed die de hoofdrolspelers ervan ondervinden, heeft nu een tool ontwikkeld die het (verder) verspreiden van intieme foto’s en video’s moet voorkomen. Het gaat om intieme foto’s en video’s die zijn bedoeld om privé te blijven en die zonder toestemming online zijn geplaatst, zoals wraakporno en gehackte foto’s en video’s die in de handen zijn gekomen van onbevoegden. Omdat het regelmatig voorkomt dat een intieme foto of video wordt verwijderd, maar deze telkens onder een ander account weer online wordt gezet, is door Facebook in samenwerking met organisaties wereldwijd gezocht naar een oplossing voor dit probleem.

De oplossing is gevonden in de rapportage functie en de photo-matching technologies. Hoe werkt dit? Wanneer een gebruiker van Facebook een foto of video ziet waarvan hij of zij weet of vermoedt dat deze zonder toestemming van de persoon in beeld online is geplaatst, kan de gebruiker de foto of video rapporteren bij Facebook. Zie het screenshot hieronder.

Een speciaal getraind team van Facebook gaat de foto of video vervolgens bekijken. Indien wordt geoordeeld dat de foto of video tegen de richtlijnen van Facebook (de “Community standards”) ingaat wordt de foto of video, zo begrijp ik, gehasht (ofwel krijgt een unieke code) en verwijderd. In veel gevallen zal Facebook het account ook een beperking in het gebruik opleggen waardoor het plaatsen van intieme foto’s en video’s niet (meer) mogelijk is. Ook bestaat er een bezwaar procedure voor degene die van mening is dat de foto of video ten onrechte is gerapporteerd en verwijderd.

Zodra iemand de foto of video via een ander account opnieuw probeert te uploaden op Facebook, Instagram of Facebook Messenger krijgt hij of zij een melding dat in strijd wordt gehandeld met het beleid van Facebook en dat de poging om de foto of video te verspreiden is gestopt. De foto of video wordt in dit geval herkend door de speciaal ontwikkelde photo-matching technologies. De gerapporteerde foto of video die, net als in geval van kinderporno, een unieke code (“hashing”) heeft gekregen wordt aan die code herkend, waardoor vervolgens aan de uploader een melding c.q. waarschuwing wordt gestuurd. Door het gebruik van deze tool kan Facebook voorkomen dat de foto of video verder wordt verspreid op Facebook, Instagram en Facebook Messenger, en kan degene op de foto of in de video leed worden bespaard.