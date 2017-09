EU publiceert niet rapport over copyright en downloads

Interessant bericht. Een rapport van een in 2014 uitgevoerd onderzoek dat de Commissie 360k kostte had uitkomsten die de Commissie niet publiceerbaar achtte. Het kan natuurlijk dat ze het onderzoek niet goed genoeg vonden, maar gezien het feit dat er uit naar voren komt dat downloads bij films geen negatieve invloed hebben (alleen qua blockbusters) en bij games er zelfs een positieve correlatie is tussen downloads en aankopen, zou het ook kunnen dat het de Commissie en de sterke lobby in Brussel niet uitkwam. Hoe dan ook boeiend (zie mijn eerdere overpeinzingen over dergelijke kwesties o.a. op SOLV-blog en Tijdschrift voor Internetrecht)