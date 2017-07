Worden getrainde specialisten vervangen door algoritmes?

Dat de technologie zich in een razend tempo blijft ontwikkelen, is geen groot nieuws,maar bepaalde ontwikkelingen zijn behoorlijk indrukwekkend. Zo ook het nieuwe algoritme dat in staat is om maar liefst veertien vormen van hartritmestoornissen te herkennen. Het algoritme zou zelfs nauwkeuriger werken dan getrainde cardiologen, aldus een team van onderzoekers van de Standford-universiteit.

Patiënten die niet gebaat zijn bij het maken van een hartfilmpje, krijgen vaak gedurende een langere tijd een draagbare hartslagmeter mee naar huis. Door middel van een draagbare hartslagmeter kunnen eventuele afwijkingen beter in beeld worden gebracht. Hartstikke handig zo’n meter, maar daardoor worden specialisten zwaar belast: de data wordt handmatig gecontroleerd op aanwijzingen die duiden op mogelijke afwijkingen in de hartslag van de patiënt. Het algoritme zou veranderingen moeten brengen in die belasting. Het algoritme is getraind met data van iRhythm en om de testresultaten te controleren hebben verscheidende cardiologen naar dezelfde metingen gekeken. Conclusie: het analyseren van de metingen zou met de computer sneller én net zo precies kunnen worden gedaan. Het algoritme zorgde er zelfs voor dat de computer kleine veranderingen in de hartslagen kon waarnemen, behoorlijk prestigieus.

Of het algoritme specialisten volledig gaat vervangen, zal op de korte termijn nog niet aan de orde zijn. De ontwikkeling draagt voornamelijk bij aan het patiëntcomfort: patiënten die niet in staat zijn om een arts te bezoeken kunnen op de manier toch de nodige hulp krijgen. Denk hierbij niet alleen aan patiënten die slecht ter been zijn, maar bijvoorbeeld ook aan de gezondheidszorg ontwikkelingslanden.

De onderzoekers praten over meer dan enkel het gebruik van de ontwikkeling in situaties waarin de toegang tot een arts beperkt is: “More immediately, the algorithm could be part of a wearable device that at-risk people keep on at all times that would alert emergency services to potentially deadly heartbeat irregularities as they’re happening.” Dát zou ook een indrukwekkende bijdrage zijn aan de gezondheidszorg in de toekomst.

Ontwikkelingen die de gezondheidszorg kunnen verbeteren zijn natuurlijk van harte welkom. Of we honderd procent kunnen vertrouwen op technologie? Dát blijft altijd spannend, net zoals het volledig vertrouwen op het menselijk handelen.

Auteur: Joyce Dullens