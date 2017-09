We know you better than you do - Tinder

Interessant artikel in de Guardian over wat Tinder allemaal over je weet:

I asked Tinder for my data. It sent me 800 pages of my deepest, darkest secrets

Enkele jaren heb ik me beziggehouden met apps en smart phones (schreef o.a. When ‘There’ Can Be Everywhere: On the Cross-Border Use of WhatsApp, Pandora, and Grindr

Ook studenten heb ik "Smart Law" als onderwerp gegeven, o.a. als eindopdracht in het vak Actualiteiten Internetrecht. Daaruit kwam al naar voren dat Tinder veel informatie doorgaf aan data mining bedrijven (hoewel hun Terms anders beweerden "We never..." of woorden van gelijke strekking). Vgl. ook een groot onderzoeksvoorstel wat goede reviews kreeg maar niet gefinancierd werd (zonde toch altijd weer...):

Everyone has daily smartphone experience, but to get a deeper understanding my students observed data communication on smartphones. The most recent thesis (2015) evaluated 5 apps, none of them complied with Dutch law. Also, several apps did do other things than their terms stated they would, e.g. Tinder used private Facebook photos and contrary to their terms sent data to data mining companies.

Het bericht verbaast me dus niks, hoewel de precieze details bij dergelijke berichten toch altijd weer enige verbazing opwekken.