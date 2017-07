Vragen aan het europese hof over reikwijdte van het recht om vergeten te worden

Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) mag zich weer uit gaan laten over het veelbesproken recht om vergeten te worden door zoekmachines.

De Franse Raad van State heeft een aantal prejudiciële vragen voorgelegd aan het HvJ EU. De vragen hebben te maken met de reikwijdte van het verwijderen van zoekresultaten. De vragen worden gesteld naar aanleiding van een zaak tussen de Franse privacywaakhond Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en Google die al langere tijd speelt.

De Franse Privacy waakhond is van mening dat als Google zoekresultaten verwijderd op grond van het vergeetrecht, zij de resultaten wereldwijd moet verwijderen. Google verwijderd de zoekresultaten namelijk niet van de .com extensie, maar alleen van de lokale Europese extensie. Dit betekent dat gebruikers buiten Europa de resultaten waar het verwijderverzoek betrekking op heeft, wel kunnen blijven zien.

De Franse privacywaakhond heeft Google eerder al gesommeerd om ter bescherming van de privacy van de Franse burgers de zoekresultaten wereldwijd te verwijderen. Google heeft niet aan deze sommatie voldaan omdat zij onder meer van mening is dat Europese wetgeving niet buiten Europa kan worden toegepast. De waakhond heeft Google vervolgens een boete opgelegd. Google heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde boete bij de Franse Raad van State.

Zo is de zaak beland waar hij nu is: het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

De Franse Raad van State wil weten of de zoekresultaten wereldwijd moeten worden verwijderd en zo niet, of de resultaten dan op Europees of nationaal niveau moeten worden verwijderd. Verder wil de Franse Raad van State weten of het recht om vergeten te worden moet worden toegepast op extensies of op basis van IP-adressen waaruit afgeleid kan worden in welk land de gebruiker zich bevindt.

Vandaag is pas bekend gemaakt dat de Franse Raad van State de vragen aan het HvJ EU heeft gesteld. De antwoorden zullen ons dus nog even schuldig blijven, maar we houden het in de gaten!