Voortbestaan netneutraliteit in de VS onzeker

De commissie van de Amerikaanse telecomwaakhond FCC zal op 14 december aanstaande gaan stemmen over het voortbestaan van de Amerikaanse netneutraliteit. Dit maakte FCC voorzitter Ajit Pai bekend. De Republikeinse voorzitter heeft als doel om de netneutraliteitsregels die door oud-president Obama zijn ingesteld aan banden te leggen, zo meldt Reuters. Trump heeft zich in 2014 al uitgesproken tegen netneutraliteit, nog voordat de regels door Obama werden ingevoerd.

Netneutraliteit moest voorkomen dat telecomaanbieders inhoud blokkeren of vertragen of dat zij consumenten meer in rekening brengen bij bepaalde internet content. De regels zijn bedoeld om een vrij toegankelijk en open internet te verzekeren en om alle consumenten gelijk te behandelen.

De afschaffing van netneutraliteit zou voor grote internetaanbieders en tegenstanders van netneutraliteit in Amerika, zoals Verizon Communications Inc en AT&T Inc,, een overwinning zijn. Het zou deze partijen weer meer macht geven doordat zij kunnen bepalen wat consumenten krijgen tegen welke prijs. Anderzijds hebben veel Amerikaanse tech-giganten (Netflix, Twitter, Apple, Facebook en Google) zich tegen de plannen uitgesproken. Het voorstel zou afdoen aan de afspraken die zijn gemaakt om de vrije toegang tot het internet van de Amerikaanse onderdanen te verzekeren. Maar met drie Republikeinen en twee Democraten in de commissie is de wedstrijd waarschijnlijk al gelopen.

In Nederland bestaat netneutraliteit al sinds 2012. Nederland hanteerde een strike vorm van netneutraliteit, waarbij elke vorm van prijsdiscriminatie was uitgesloten. Toen men in Europa - naar voorbeeld van Nederland - netneutraliteit wilde invoeren voor de gehele Europese Unie, verdween de Nederlandse strikte vorm van netneutraliteit. De ACM heeft zich nog hard gemaakt voor de Nederlandse, strikte vorm van netneutraliteit in een procedure tegen T-Mobile, maar werd in het ongelijk gesteld.

Of het afschaffen van de Amerikaanse netneutraliteit ook gevolgen heeft voor internetgebruikers buiten de VS is niet bekend.