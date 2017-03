Verbod geoblocking en de gevolgen voor cross border e-commerce

Kort geleden werd ik door Emerce geïnterviewd over de voorgestelde geoblocking-verordening van de EU. Daarover schreven mijn collega Nina en ik eerder dit stuk in het Tijdschrift voor Internetrecht. Benieuwd naar de gevolgen van de verordening voor ecommerce binnen de EU? Het interview is inmiddels in een artikel verwerkt en op Emerce geplaatst: hier kun je het teruglezen.