Twitter verwijdert zelfstandig meer accounts

Twitter meldde dinsdag dat het de afgelopen zes maanden maar liefst 377.000 accounts verwijderd heeft vanwege het verheerlijken van terrorisme. Belangrijk is dat Twitter daarbij voor een groot deel vertrouwt (74%) op haar eigen, interne spamwerende tools om accounts die oproepen tot geweld op een religieuze of politieke grondslag te verwijderen.

Twitter kan dus detecteren of een account (naar haar eigen maatstaven) door de beugel kan, en doet dat ook vrijwillig, dus zonder dat daar een vordering van de overheid aan ten grondslag ligt. Twitter brengt zichzelf daarmee in een moeilijke positie, want het juridische uitgangspunt voor een neutrale tussenpersoon is nu juist dat je geen bemoeienis hebt met de content op je platform en dus niet weet of die content onrechtmatig is, totdat iemand je erop attendeert. Alleen op die manier kun je een beroep doen op de aansprakelijkheidsuitzondering van artikel 6:196c BW. Je zou kunnen beweren dat Twitter niet meer aan die voorwaarde voldoet, nu zij blijkbaar wel kennis kan hebben van de inhoud van de communicatie. Dat lijkt me voor Twitter een onwenselijke situatie.