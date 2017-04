Twitter klaagt Amerikaanse overheid na poging ontmaskering Anti-Trump account

Vorige week is de Amerikaanse overheid aangeklaagd nadat het probeerde Twitter te dwingen de identiteit achter kritische tweets gericht tot de Amerikaanse president te onthullen. Afgelopen maart heeft het Amerikaanse Departement Binnenlandse Veiligheid afgifte geëist van de gegevens van de persoon achter @ALT_USCIS, een anoniem account dat waarschuwt over de Amerikaanse immigratiedienst USCIS en het immigratiebeleid van Trump.

Op 14 maart heeft Twitter van de USCIS per fax een verzoek ontvangen om alle gegevens met betrekking tot dit account (zoals namen, adressen en telefoonnummers), af te geven,. Indien deze informatie niet zou worden verstrekt, zouden verdere maatregelen volgen. Twitter heeft het account @ALT_USCIS vervolgens op de hoogte gesteld van de dreigementen en de regering geïnformeerd de kwestie aan de rechter te zullen voorleggen.

Volgens Twitter omvat de vrijheid van meningsuiting van Twittergebruikers ook het recht om anoniem of onder een pseudoniem politieke berichten te verspreiden. De overheid mag Twitter niet verplichten deze gegevens af te geven voordat wordt aangetoond dat daar een strafrechtelijke of civielrechtelijke grond voor bestaat, er geen minder vergaande maatregelen zijn, het opvragen van de informatie niet in het kader staat van onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en het belang om de informatie in handen te krijgen zwaarder weegt dan de grondrechten van Twittergebruikers.

Twitter ziet het verzoek bovendien als een onwettig gebruik van de opsporingsbevoegdheden van de overheid, gezien de handhavingsmiddelen van de douane beperkt zijn tot de import van goederen en geen betrekking hebben op informatie achter online accounts. Ook zou het verzoek van de overheid een chilling effect hebben op de vrijheid van meningsuiting van dit specifieke account en dat van vele andere accounts die zich kritisch uiten ten aanzien van de overheid.

Het gaat hier om “alt-agency” accounts – onofficiële varianten van officiële Twitteraccounts van overheidsinstanties, vaak beheerd door (oud-)medewerkers – die zich sinds het aantreden van Trump richten tegen de nieuwe regering. Zo zijn er ook accounts die gewijd zijn aan het beleid van Trump met betrekking tot klimaat en arbeid. In veel gevallen is het niet duidelijk wie precies achter de accounts zit, omdat zij volgens Twitter afhankelijk zijn van anonimiteit voor de verspreiding van informatie en ideeën die niet aansluiten bij het beleid van de regering. Ogenschijnlijk wordt @ALT_USCIS beheerd door het officiële verzet binnen de USCIS.

Met dank aan Priscilla Peterson