Trump: het internet is niet te vertrouwen!

Dan een bericht uit 1982 de Verenigde Staten. Donald Trump, de aanstaande president van de Verenigde Staten, heeft afgelopen weekend aan een aantal journalisten verteld dat hij een oplossing heeft voor cybercriminaliteit.

Toen ik dit nieuws vernam, begon mijn IT-hart meteen sneller te kloppen en schoten mij termen als ‘encryptie’ en ‘blockchain’ te binnen. Ik kreeg acuut een dagdroom over een toekomstige en veilige digitale samenleving met daarbij Trump als aanvoerder van een van de (digitale) grootmachten van de wereld.

“Trump, de digitale Dalai Lama die louter doordachte en nuttige dingen zegt over digitale zaken (“In the practice of tolerance, the internet is the best teacher.”), zal ons de eeuwige oplossing geven tegen problemen als cybercriminaliteit!”, droomde ik nog. Een wonder was aanstaande. Toen las ik echter het woordje ‘couriers’, wat in het Nederlands vrij te vertalen is als ‘koeriers’...

En voordat je nu gaat denken dat dit een state of the art beveiligingssysteem is, een app of een ander stuk briljante software - het is inmiddels immers al 2017; we rijden al bijna in zelfrijdende auto’s, zijn inmiddels al op de planeet Mars geweest, en computers zijn al bijna in staat om zichzelf dingen te leren – nee: met ‘couriers’ bedoelt Trump daadwerkelijk fysieke koeriers, die brieven op de fiets (als het aan hem ligt aangedreven door een Chevy V8) bezorgen. Problem solved:

"I don't care what they say, no computer is safe. I have a boy who's 10 years old, he can do anything with a computer. You want something to really go without detection, write it out and have it sent by courier." aldus Trump.

Onze verwachtingen over Trump, die toch al niet al te rooskleurig waren, blijken helaas dus steeds meer werkelijkheid te worden: Trump vertrouwt de digitale werkelijkheid niet en wil terug in de tijd. Ook voor het KEI-project, dat momenteel uitgerold wordt en waardoor de rechtspraak in Nederland eindelijk gedigitaliseerd wordt, komt de uitspraak zeer ongelegen. Naar verluidt is het momenteel angstvallig stil bij verschillende kantoren van de rechtspraak door het gehele land, en is het wachten op een complete ‘melt down’.

Misschien wordt het wel tijd dat het project stop wordt gezet, het is immers al 2017 en het internet is niet meer veilig. Vooruitgang is sowieso een beetje overrated: laten we computers in zijn totaliteit anders gewoon afschaffen, want wat heb je eraan als deze alleen maar risico’s impliceren? Ook kunnen we als TMC-kantoor maar beter ophouden te bestaan en VraagHugo tegelijkertijd opdoeken. Analoog is het nieuwe digitaal in 2017.