Training "digitaal procederen & werken met KEI"



Zoals ongetwijfeld bekend wordt de rechtspraak gedigitaliseerd. Dit past in het beeld van de niet te stuiten opmars van technologie, waardoor elke advocaat zal merken dat er anders gewerkt moet worden. Door de invoering van KEI verandert de communicatie tussen advocaat en rechtbank. Bovendien komt er niet alleen nieuwe technologie maar ook het procesrecht verandert. Juridische en technische veranderingen dus in een domein dat zo cruciaal is. Het is dus belangrijk om goed voorbereid te zijn op deze veranderingen.



Velen zijn u al voorgegaan bij lezingen en seminar over de voortgang van en veranderingen door KEI. Maar velen zijn nog niet bijgepraat of hebben nog vragen over de impact van deze digitalisering van de eigen werkplek. In deze training vertellen we u wat er verandert, hoe u om moet en kunt gaan met KEI, welke risico’s en kansen er liggen én hoe het past binnen het meer digitaal werken. De training is in sterke mate interactief omdat we telkens merken dat er veel vragen liggen vanuit een persoonlijke situatie. Daar is alle ruimte voor.



Deze training is opgezet vanuit de advocatuur zelf en wordt gegeven door Menno Weij en Timo Schrama. Programma: Digitaal werken met KEI: - hoe werkt KEI (demo)

- veranderingen in procesrecht

- status invoering Gevolgen digitaal procederen: - (werk-)processen

- Cloudstrategie

- Beveiliging en betrouwbaarheid

- Integratie/koppeling met eigen systemen

- Kansen (slim zoeken, mogelijkheden binnen PDF) Vragen en Aandachtspunten

Over de sprekers:

Menno Weij is als advocaat nauw betrokken bij de opzet en invoering van KEI. Hij geeft regelmatig lezingen voor grote groepen advocaten over KEI en vertaalt daarbij continu naar zijn eigen werk en ervaringen als advocaat. Hij is partner bij SOLV.



Timo Schrama begeleidt advocaten en kantoren bij de overgang naar meer digitaal werken en bij de vertaling van technologische innovaties naar de (digitale) strategie van een kantoor. Tevens geeft hij lezingen over deze ontwikkelingen en over KEI. Hij is partner van Law4ce en eigenaar van De Nieuwe Adviseurs.



Over de training:

De training wordt gegeven in de middag van 11 April bij SOLV ADVOCATEN in Amsterdam van 15:30 tot 17:30; met na afloop een korte borrel.

Deelname kost 199,- excl. BTW en is toegankelijk voor advocaten en medewerkers van advocatenkantoren.

U kunt zich aanmelden via vlaming@solv.nl. Als u vragen heeft over deze middag kunt u ook dit e-mail adres gebruiken