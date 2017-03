Toelichting bij de Reclamecode Social Media verduidelijkt

Sinds 1 januari 2014 bestaat de Reclamecode Social Media. Omdat er wat onduidelijkheden waren over de rol van de Reclamecode voor vloggers en bloggers, is dit verduidelijkt.

Zo is in de toelichting bij de definitie van “verspreider” opgenomen dat bij een Verspreider kan worden gedacht aan bloggers, vloggers en/of online creators.

Daarnaast zijn in de toelichting bij artikel 3 voorbeelden opgenomen:

Voorbeeld I : een consument wordt betaald (in euro’s of in natura) om een nieuw product te reviewen en hierover te schrijven op een weblog. In naleving van de regelgeving dient in de review zelf een vermelding te worden gemaakt van het feit dat de blogger wordt betaald voor de product review.

Dit kan door de blogpost af te sluiten met: “Disclaimer, deze printer/telefoon/tablet kreeg ik gratis aangeboden van HP/Apple/Samsung om te testen.”

Indien het gaat om een microblog bericht, kan er gebruik worden gemaakt van een hashtag. Wanneer het gaat om een gesponsord product, gebruikt men #spon, bij een advertentie #adv.