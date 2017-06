Sylvana Simons moet naam Artikel 1 wijzigen

Sylvana Simons moet de naam van haar politieke partij, Artikel 1, binnen een maand veranderen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in een kort geding. De huidige naam lijkt te veel op de naam van onderzoeksinstituut Art. 1 en maakt daarmee inbreuk op het merkrecht van de Stichting Expertisecentrum Discriminatie (SED), waar Art. 1 deel van uitmaakt.

SED verricht onder de naam Art. 1 onder meer onafhankelijk onderzoek ter bestrijding van discriminatie. Door de gelijkenis tussen de twee namen stelt SED dat er sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het beeld- en het woordmerk van SED en de door Artikel 1 gebruikte naam. Hierdoor zou volgens de stichting de indruk kunnen ontstaan dat Art. 1 gelieerd is aan Artikel 1. Dit zou leiden tot verwarring en afbreuk doen aan de reputatie van Art. 1 als onafhankelijk onderzoeksinstituut.

Artikel 1 van Simons verweert zich door te stellen, dat zij bij de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en bij de Kiesraad geen belemmeringen heeft aangetroffen tegen het gebruik van de naam Artikel 1 voor een politieke partij en dat ook van verwarring geen sprake kan zijn. Ook stelt de partij van Simons dat een belangrijk wetsartikel als artikel 1 van de Grondwet überhaupt niet kan worden geclaimd door één organisatie.

De voorzieningenrechter stelt SED nu echter in het gelijk en oordeelt dat de gelijkenis inderdaad zorgt voor verwarring over de onafhankelijke positie van Art. 1. De rechter zegt te erkennen dat het veranderen van de partijnaam hoge kosten met zich meebrengt maar dat dit niet opweegt tegen het feit dat SED het juridisch gelijk aan haar zijde heeft. Als Simons weigert afstand van de naam Artikel 1 te doen, krijgt zij een dwangsom van 1.000 euro per dag opgelegd - met een maximum van 20.000 euro. Ook moet er binnen 7 dagen op de homepage van de partijwebsite een tekst worden geplaatst waarin de naamswijziging wordt medegedeeld en toegelicht. Simons heeft laten weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de rechtbank en ze overweegt verdere juridische stappen te nemen. Wordt dus wellicht nog vervolgd.

Lees het vonnis hier.





Auteur: Michiel van der Zijpp