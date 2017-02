Supermarktoorlog Carrefour – Intermarché: Hof legt reclameregels uit

Vergelijkende reclame waarin de prijzen van een winkel worden vergeleken met een winkel van een andere omvang en type, is onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig. Wanneer de consument in de reclame duidelijk op de hoogte wordt gebracht van deze vergelijking, kan de reclame wellicht wel door de beugel. Dat heeft het Hof van Justitie geoordeeld in een procedure tussen Carrefour en Intermarché. Wat speelde er?



Garantie prix le plus bas Carrefour

Carrefour was op televisie een laagsteprijsgarantie campagne gestart, waarin de prijzen van producten in de Carrefour winkels werden vergeleken met die in winkels van concurrerende distributeurs, waaronder die van Intermarché.



In het reclamespotje beweerde Carrefour met name dat de producten die in de Intermarché winkels werden verkocht steeds duurder waren dan die van Carrefour. Vanaf de tweede commercial vergelijk Carrefour de prijzen van Intermarché supermarkten met die van Carrefour hypermarkten. Carrefour vermeldde dat alleen op haar homepage, en schreef in kleine letters dat de laatsteprijsgarantie “alleen geldt in de winkels van Carrefour en Carrefour Planet” en dus “niet in de winkels van Carrefour Market, Carrefour Contact, Carrefour City”. In de commercial verscheen onder de naam Intermarché in kleine letters “super”.



Intermarché was not amused, een procedure volgde en de Franse rechter stelde prejudiciële vragen over deze zaak: is reclame, waarin de prijzen worden vergeleken van producten die worden verkocht in winkels van verschillende omvang of type geoorloofd?



Oordeel Hof

Het Hof oordeelt dat een reclame waarin de prijzen worden vergeleken van winkels van verschillende omvang of type, ongeoorloofd kan zijn, wanneer deze winkels behoren tot bedrijven die elk een reeks winkels van verschillende omvang en type bezitten en de adverteerder de prijzen van winkels van grote omvang/type van zijn distributieketen vergelijkt met die in de winkels van kleinere omvang/type van zijn concurrent. De commercial kan wel geoorloofd zijn, als de consument in de commercial er zelf duidelijk van op de hoogte wordt gebracht dat het zo’n vergelijking betreft. De nationale rechter moet uiteindelijk bepalen of de reclame wel of niet is toegestaan.