Student-stage lopen bij SOLV? Dat kan!

SOLV heeft plaats voor student-stagiairs. Stage lopen in de periode mei-juni? Dat kan!



Wil je praktijkervaring opdoen in de wereld van technologie, media en communicatie? Wil je internet startups, grote corporates en alles daar tussenin bijstaan op het gebied van privacy-, ICT-, informatie- en IE-recht? Dan is SOLV voor jou het geschikte kantoor!



Je loopt twee maanden fulltime mee op ons kantoor. We hebben flexplekken, waardoor je (bijna) alles van de dagelijkse advocatenpraktijk meekrijgt. Is je interesse gewekt, zit je in je laatste fase van je studie en heb je vakken gevolgd op het gebied van privacy, informatierecht, IE en/of e-commerce? Stuur dan een e-mail met motivatie, cv, cijferlijst en eerdere stagebeoordelingen aan Tomas Weermeijer.