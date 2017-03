Stemwijzer en Kieskompas getroffen door aanhoudende cyberaanvallen op verkiezingsdag

De kieshulp-websites Kieskompas en Stemwijzer hebben op deze verkiezingsdag de hele dag getracht DDoS-aanvallen af te slaan en online te blijven. Bij een DDoS-aanval worden servers met zoveel informatieverzoeken overspoeld dat ze overbelast raken en een website uit te lucht gaat.

Gisteravond al gingen de sites offline door een aanval, ondanks dat Kieskompas en Stemwijzer die ochtend nog extra servers hadden geïnstalleerd. Die servers bleken tegen de DDoS-aanvallen niet bestand.

Met de hulp van Google heeft Kieskompas de site op het moment, volgens directeur Willem Blanken, weer ‘redelijk stabiel’. "De ingenieurs hebben ons geholpen met het opzetten van nieuwe infrastructuur. Dat helpt in zoverre dat we het vannacht weer draaiende hebben gekregen." De hulp van de internetgigant was erg welkom volgens Blanken. "Het is een serie diensten onder de naam Project Shield. Ze bieden hulp aan organisaties die staan voor vrijheid van meningsuiting en het doel zijn van DDoS-aanvallen. Ze hebben dus veel ervaring op dat gebied."

Cybercrime-expert Frank Groenewegen van Fox-IT, stelt dat er sinds zaterdag een duidelijke stijging te zien is van het aantal cyberaanvallen op websites in Nederland. De aanvallen begonnen bijna gelijktijdig met de ongeregeldheden in Rotterdam, toen de Turkse minister van Familiezaken werd teruggestuurd naar Duitsland. Vanaf dat moment werden allerlei grote publieke websites, zoals PVV.nl, VVD.nl maar ook nieuwssites als NOS.nl en Telegraaf.nl aangevallen. In veel gevallen waren er in de 30 dagen ervoor helemaal geen aanvallen, hetgeen volgens Groenewegen betekent dat er haast wel een verband tussen deze zaken moet zijn.

Wie uiteindelijk achter de cyberaanvallen zal blijken te zitten is natuurlijk nog maar de vraag. Kieskompas en Stemwijzer doen samen aangifte van de aanvallen dus het onderzoek van het cyberteam van de politie zal afgewacht moeten worden.

Al met al zullen door de DDoS-aanvallen het aantal zwevende kiezers wat hierdoor zijn stem niet meer heeft kunnen uitbrengen (mede dankzij de hulp van Google) beperkt tot nul zijn. Maar toch lijkt het mij zaak dat dergelijke keuzehulp sites in de toekomst nog meer maatregelen treffen om vooral op verkiezingsdag operationeel te kunnen blijven.

Met dank aan Michiel van Zijpp