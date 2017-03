stemgeheim en metersbrede stembiljetten

Ik heb net gestemd. Eind jaren negentig woonde ik in Maastricht en stemde elektronisch. Klein kastje, waar je je voorkeur op aangaf. De randstad liep wat achter want pas in 2007 werd elektronisch stemmen mogelijk (en nog voor introductie al weer afgeschaft, wegens technische mankementen).

Ook staat mij iets bij van gordijntjes, waardoor je in beslotenheid je stem kon uitbrengen. Ik heb geen idee wanneer die afgeschaft zijn, maar bij de vorige verkiezingen viel het me in combinatie met het toen al brede stembiljet op. Niks stemgeheim, althans, hooguit als je ergens in het midden van het biljet stemde.

Nu is het zo breed dat het nog net in het stemhokje past. Stel je bent rechtshandig, en stemt VVD. Dat is dan voor verschillende mensen (stembureaumedewerkers, mensen die net gestemd hebben of gaan stemmen) duidelijk door de wijze waarop je potlood geheel links een krassende beweging maakt. Is dat erg? Ik denk dat in Nederland het afhankelijk van de mensen met wie je omgaat en op wie je stemt in de meeste gevallen niet uitmaakt. De meeste mensen zeggen ook gewoon als je het vraagt waar ze op stemden.

Toch vind ik het gek, dat dan in het hokje een tekst staat over het stemgeheim en daar dus uitleg aan gegeven wordt, terwijl het open stemhokje met het meterslange stembiljet daar zo flagrant een inbreuk op maakt.