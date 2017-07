Spotify neemt auteursrechten niet al te nauw

Wakker worden met behulp van een vrolijk nummer, het nieuwe album van je favoriete artiest luisteren op de fiets of een achtergrondmuziekje tijdens het koken: tegenwoordig maakt menig mens gebruik van een streaming muziekdienst. Één grote naam onder deze streamingsdiensten is Spotify.

Hoe werkt een streaming muziekdienst?

Een streaming muziekdienst biedt vaak een ruim assortiment aan muzieknummers aan. Er zijn zowel betaalde als niet-betaalde varianten, waarbij betaalde varianten doorgaans meer functionaliteiten behelzen of simpelweg een groter aanbod.. Om in haar aanbod te kunnen voorzien, maken partijen als Spotify afspraken met betrekking tot licenties t met onder andere uitgevers en songwriters. Als de licenties in orde zijn, kan de muziekdienst zonder problemen de muzieknummers beschikbaar stellen aan publiek: deze muzieknummers worden in juridische terminologie openbaar gemaakt. De muziekdienst zorgt er vervolgens voor dat er geld stroomt naar de personen die verantwoordelijk zijn voor het maken van de muzieknummers of delen hiervan, zoals de achtergrondmuziek of de teksten.



Schending auteursrecht door Spotify

In dat kader is Spotify op een niet al te positieve wijze in het nieuws gekomen. Wat was er aan de hand? De muziekdienst wordt voor de zoveelste keer aangeklaagd omdat de licentieafspraken niet in orde blijken te zijn. Volgens The Hollywood Reporter wordt in twee aparte rechtszaken een aanklacht ingediend tegen Spotify voor het schenden van auteursrechten. Songwriter Bob Gaudio stelt dat de muziekdienst nummers van hem aanbiedt, terwijl daar geen volledige licentieafspraken over zijn gemaakt. Daarnaast geeft Bluewater Music Services aan dat Spotify niet beschikt over alle vereiste licenties. Het bedrijf klaagt de muziekdienst dan ook aan voor het schenden van het auteursrecht met betrekking tot meerdere nummers.

Het is niet de eerste keer dat Spotify wordt aangeklaagd voor het schenden van auteursrechten. De muziekdienst heeft enige tijd geleden nog een schikking getroffen met uitgevers en songwriters, voor maar liefst 43,4 miljoen dollar. Het bedrag diende om niet-betaalde licenties alsnog te betalen.

De muziekdienst heeft in het verleden al aangegeven dat ze uitgevers en andere verantwoordelijken voor muzieknummers volledig wilt betalen. De dienst gaf tevens aan dat de data die wordt gebruikt om vast te stellen wie de rechten van een muzieknummer (of een deel daarvan) heeft, vaak “afwezig, verkeerd of incompleet” zijn. Daardoor is het niet altijd mogelijk om de juiste personen of instanties meteen te betalen. Spotify zou voor dat soort gevallen echter geld opzij zetten, totdat is vastgesteld wie de rechten heeft. Een goed idee, maar of er ook op een juiste wijze uitvoering aan wordt gegeven, dát is nog even afwachten.

Auteur: Joyce Dullens