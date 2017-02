SOLV zoekt student-stagiair

SOLV heeft op korte termijn nog plaats voor student-stagiairs. Wil jij bijvoorbeeld in de periode maart-april bij ons stage komen lopen? Let us know!



Ben je klaar om de papieren werkelijkheid in te ruilen voor een echte? Kennis te maken met de fijne kneepjes van het juridisch metier, maar dan in de wereld van technologie, media en communicatie? Adviseren, procederen en contracteren kun je leren tenslotte, dus waarom niet beginnen bij een kantoor dat zowel internet whizzkids als grote ondernemingen (en alles daar tussenin) adviseert op het gebied van ICT- en informatierecht. Waar je volledig meeloopt in de praktijk van de advocaten van SOLV. Je ontmoet cliƫnten, gaat mee naar de rechtszaal en lezingen, en assisteert bij het opstellen van brieven, processtukken, contracten en adviezen.





Wij zijn altijd op zoek naar slimme student-stagiairs, in de laatste fase van hun studie of net afgestudeerd, die twee maanden willen meelopen met ons team. Heb je vakken gevolgd op het gebied van privacy, informatierecht, intellectuele eigendom, en/of e-commerce en interesse in een stage bij SOLV? Stuur dan je sollicitatie aan Tomas Weermeijer. Voeg daarbij in ieder geval je cv en cijferlijst, maar bijvoorbeeld ook je bachelorscriptie en/of eerdere stagebeoordelingen.