SOLV wenst u een gelukkig 2017!

2016 blijft nagonzen, niet alleen vanwege de aanslagen en het oorlogsgeweld, maar ook vanwege het ontvallen van een aantal fantastische artiesten. Wij kijken vol hoop uit naar 2017 en blijven luisteren naar de muziek van Prince en George Michael, we blijven naar de bioscoop gaan om Carrie Fischer in de volgende Star Wars film zien, we blijven uit eten gaan in Le Garage ook zonder zijn fantastische gastheer Joop Braakhekke.

SOLV heeft grootse plannen voor 2017, bijvoorbeeld met SOLV-academy, een opleiding om het nijpend tekort aan privacy specialisten te tackelen. Daarnaast blijven wij onze cliƫnten op onze eigen manier ondersteunen, als een verlengstuk van hun bedrijf. Ook kijken wij uit naar de digitalisering van het rechtssysteem, in 2017 zouden er grote stappen gemaakt moeten worden op dit vlak. Al met al genoeg om naar uit te kijken.

Rest ons nog om iedereen een fantastisch en succesvol 2017 te wensen.

Namens alle medewerkers van SOLV