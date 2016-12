SOLV blikt terug op 2016 en vooruit op 2017

SOLV sluit dit jaar wederom af met een terugblik op de ontwikkelingen op het gebied van TMC van het afgelopen jaar. Er zijn wat knopen doorgehakt, maar er blijven zoals altijd ook veel vragen onbeantwoord. Om u op de hoogte te houden van alles wat er dit jaar is gebeurd op TMC-vlak, sluiten we dit jaar wederom af met de volgende jaaroverzichten:

Vooruitblik 2017

Wat precies gaat gebeuren in 2017, blijft natuurlijk gissen. Wel weten we onder andere dat er volgend jaar steeds meer digitaal gaat worden geprocedeerd. Ook vragen we ons af wat gaat gebeuren met de datadeling door Whatsapp, deze is immers tijdelijk gestopt momenteel. Verder zijn we benieuwd welke aanpassingen welke bedrijven gaan doorvoeren naar aanleiding van de AVG. Tot slot vragen we ons af hoe men in Nederland om zal gaan met de Nederlandse visie op netneutraliteit, die iets afwijkt van de Europese. Kortom: er is genoeg om naar uit te kijken dus!