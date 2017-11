Social YouTubers publiceren ‘De Social Code: YouTube’

Een grote groep YouTubers heeft op 17 november 2017 ‘De Social Code: YouTube’ gelanceerd. Deze Social Code is opgesteld in samenwerking met het Commissariaat voor de Media (“het Commissariaat”). In de code hebben de YouTubers afspraken gemaakt die moeten zorgen voor meer transparantie over eventuele reclame in hun video’s. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat de makers in hun video’s moeten aangeven wanneer zij worden betaald om reclame voor een product te maken.

Aanleiding voor het opstellen van de code was een onderzoek van het Commissariaat eerder dit jaar. Het Commissariaat had aan een tweetal universiteiten opdracht gegeven tot het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar de manier waarop transparantie in de reclame kan worden vergroot. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het vermelden van een betaalde samenwerking bij minderjarigen zou leiden tot een betere inschatting van het commerciële karakter van een video. Daarbij geldt dat de melding beter wordt begrepen, naarmate de vermelding duidelijker en langer in beeld is. De YouTubers hebben het onderzoek gebruikt bij het opstellen van de code en hebben daarbij onder meer de formuleringen uit het onderzoek overgenomen.

Momenteel vallen video’s van YouTubers nog niet onder het toezicht van het Commissariaat, maar dat kan met de Europese richtlijn voor audiovisuele diensten gaan veranderen. Middels die richtlijn krijgen Europese toezichthouders mogelijk meer bevoegdheden om toezicht uit te breiden naar platforms als YouTube. Niet duidelijk is of de code uiteindelijk gaat voldoen aan de richtlijn, maar ‘deze groep YouTubers geeft hierin wel het goede voorbeeld’, aldus Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat.

Het Commissariaat heeft verder aangegeven blij te zijn met de stap naar meer transparantie. De YouTubers laten volgens voorzitter De Cock Buning zo zien dat zij met de zelfregulering verantwoordelijkheid willen nemen naar hun kijkers.

“Ik ben heel blij dat de YouTubers de uitnodiging om samen te werken aan meer transparantie zo voortvarend hebben opgepakt. Met de code zetten zij echt een belangrijke stap in de goede richting. De YouTubers laten door deze vorm van zelfregulering zien dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen naar hun kijkers. Vooral voor minderjarigen is dat erg belangrijk.”

Op de website van de Social Code is te lezen wat de code inhoudt en wie zich bij de code hebben aangesloten.