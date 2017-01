Smartphone in het verkeer; Nederland zegt ‘niet langer meer’!

Driekwart van de Nederlanders is voor een verbod op het actief bedienen van de telefoon op de fiets. Dit blijkt uit het op zondag gepubliceerde onderzoek ‘Draagvlak telefoongebruik tijdens het fietsen’, gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Mei 2016 liet Melanie Schultz, minister van Infrastructuur en Milieu, weten te werken aan een verbod op appen op de fiets. Ook zullen er strengere regels komen voor bellen op de fiets. Maar niet alleen het vasthouden van de mobiele telefoon lijkt een probleem te zijn, ook het bedienen van telefoons die aan het stuur vastzitten kan gevaar opleveren. Daarom zal ook dit handigheidje op de fiets mogelijk worden verboden.

Aanleiding voor het verbod is de grote hoeveelheid jongeren dat betrokken is bij ongelukken waarin de mobiele telefoon een rol speelt. NOS bericht dat bij 20 procent van de ongevallen onder jongeren een mobiele telefoon in het spel was. VeiligheidNL is bezig met een onderzoek in opdracht van de minister onder fietsers die op de spoedeisende hulp zijn beland. Hiermee hoopt zij inzicht te krijgen in de rol van smartphones bij deze ongevallen.

Onderzoek

Het onderzoek geeft inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van mobiele telefoons op de fiets. Uit de vragen die werden gesteld voor het onderzoek blijkt met welke problemen het ministerie zal worstelen als besloten wordt tot het invoeren van maatregelen. Tolereert men wellicht handsfree bellen, of is het in de hand houden van een telefoon al gevaarlijk? Of is alleen het bedienen van de mobiele telefoon een probleem?

Zeven op de tien ondervraagden ziet het gebruik van de smartphone op de fiets als een dringend probleem. In lijn der verwachting is 90% van de 55-plussers voor het verbod, waar van de jongeren maar de helft voorstander is. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat een totaalverbod (inclusief handsfree bellen) nog wat te ver gaat voor de meesten. Met 60 tegen 40 procent blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden kiest voor een verbod op het vasthouden van de mobiele telefoon (ook bij niet of niet actief gebruik).

Handhaving

Eerder gaf minister Schultz al aan dat het moeilijk zal worden het verbod te handhaven. Een jaar geleden zag Schultz o.a. hierdoor nog niks in het verbod, maar volgens haar is nu gebleken dat er niets anders op zit. Het beïnvloeden van het gedrag van mensen (niet op je telefoon zitten tijdens het fietsen) middels bewustwording, heeft niet het gewenste effect. De invulling van de handhaving “dient allemaal nog te worden uitgewerkt”, aldus het ministerie.

Wanneer het verbod zal ingaan en hoe hoog de boetes zullen zijn zal komend jaar helder moeten worden. Op dit moment is onderzoek naar het mogelijke verbod nog in volle gang.

Met dank aan Mirli Devilee