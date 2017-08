Slippertje Kruidvat: Havaianas reclame misleidend

Soms zijn de Kruidvat acties te mooi om waar te zijn en dus misleidend. Dat is ook het geval met de Kruidvat Havaianas slippersactie.

Het gaat om de volgende actie:

Klaagster kocht de slippers en moest vervolgens € 17,99 betalen. Volgens Kruidvat was het bedrag van € 15,99 een ‘vanafprijs’ en gold deze prijs niet voor het model ‘Slim’. Kruidvat had naar eigen zeggen in de folder duidelijk vermeld dat er 2 varianten Havaianas slippers waren (de modellen ‘Brasil’ en ‘Slim’). Ook staat in de folder: "Prijsvoorbeeld: Brasil".

De Reclame Code Commissie oordeelt dat in dit geval, waarin slechts 2 Havaianas modellen worden aangeboden, waarbij het combineren van de slippers niet aan de orde is en er dus sprake is van slechts 2 verschillende prijzen, het niet juist is om alleen de prijs van één van de modellen weer te geven als “prijsvoorbeeld”. Kruidvat maakt hiermee onvoldoende duidelijk dat in feite sprake is van een vanafprijs en dat de prijs van het model ‘Slim’ hoger is dan € 15,99.

De reclame is daarom misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van de Nederlandse Reclame Code. Kruidvat wordt aanbevolen niet meer op deze wijze reclame te maken.