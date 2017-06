Schiphol organiseert hackathon (re)coding aviation

Op 16 tot en met 18 juni organiseert Schiphol in samenwerking met zes andere Europese luchthavens de hackathon (Re)coding Aviation in Berlijn. Tijdens dit evenement worden deelnemers uitgedaagd om nieuwe toepassingen te ontwikkelen die de reiservaring van passagiers verbeteren. Naast Schiphol stellen de luchthavens van Stockholm, Frankfurt, Genève, London (Gatwick), München en Kopenhagen hun data beschikbaar.

De deelnemers, bestaande uit programmeurs, designers, dromers en wizzkids, krijgen gedurende drie dagen toegang tot de beschikbare api's (application programming interface) en datasets van de vliegvelden. Het doel is het hacken van de ervaring van de reiziger. Door gebruik te maken van innovatieve tech solutions, zoals augmented- en virtual reality, AI, IoT, wearables en chatbots, dienen de ontwikkelaars ervoor te zorgen dat de reiziger vrolijk, ontspannen en efficiënt bezig is. Deelnemers dienen daarnaast uit één van de volgende vier thema’s te kiezen:

Challenge 1: Life before the airport

Challenge 2: Life at the airport

Challenge 3: Airport transfers

Challenge 4. Arriving at the destination

Eerder georganiseerde hackathons bleken zeer succesvol. Zo werkt Schiphol op dit moment aan de implementatie van Timeflies, een concept dat bedacht is tijdens de Dutch Open Hackathon 2016. Timeflies biedt reizigers actuele informatie over wacht-, vlucht- en reistijden. Aan de hand van (Re)coding Aviation hopen de luchthavens meer van elkaar te leren en het gezamenlijke gebruik van open data te stimuleren.

De zeven luchthavens die deelnemen aan de hackathon verwerken gezamenlijk 294,2 miljoen passagiers per jaar, dus er zal voldoende open (en hopelijk geanonimiseerde) data beschikbaar zijn voor de deelnemers om mee aan de slag te gaan. De hoofdprijs is een volledig verzorgde reis naar het grootste Europese startup-evenement Slush in Helsinki, Finland.