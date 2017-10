Sample van kort muziekfragment: auteursrechtinbreuk of een citaat?

De Duitse muziekband Kraftwerk wordt gezien als pionier op het gebied van elektronische muziek. In 1977 bracht de band o.a. het werk ‘Metall auf Metall’ uit. Ruim twintig jaar later verschijnt op het label Pelham het nummer ‘nur mir’. Daarin is volgens Kraftwerk een twee seconden durende sample van ‘Metall auf metall’ te horen. Deze sample is niet zelf ingespeeld maar rechtstreeks gekopieerd en wordt in het gehele nummer afgespeeld.



Een procedure volgt en Kraftwerk eist staking van de inbreuk, schadevergoeding en afgifte van de fonogram. De procedure belandt uiteindelijk bij het Bundesgerichtshof en het hof stelt prejudiciële vragen over de uitleg van de Europese auteursrechtrichtlijn en de richtlijn betreffende naburige rechten.