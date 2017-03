Ronde tafel uitnodiging: privacy en databescherming als onderdeel van uw veranderstrategie



Uitnodiging kennisdelings-sessie: Privacy en databescherming als onderdeel van uw veranderstrategie

Het continu veranderende speelveld van cybersecurity stelt IT & compliance verantwoordelijken voor nieuwe uitdagingen. Traditionele security-maatregelen zijn niet langer voldoende om organisaties te beschermen tegen steeds complexer wordende aanvalstechnieken. Dreigingen als ransomware, Business E-mail Compromise (BEC) en zero day’s worden geavanceerder en daarnaast vinden hackers steeds weer nieuwe manieren om toegang te krijgen tot bedrijfsdata. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie goed is voorbereid op de risico’s van het huidige threat landscape en beschikt over een adequate threat response-strategie die ook nog compliant is aan actuele wet- en regelgeving, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR)?

Wij nodigen u graag uit op 6 april 2017 voor een informele, maar strategische kennisdelings-sessie van SOLV Advocaten en Trend Micro, waarin optimale bescherming in het hedendaagse threat landscape en uw eigen security en compliance uitdagingen centraal staan.

Datum: 6 april 2017

Tijd: 10:00 tot 13:00 uur, inclusief lunch

Locatie: SOLV Advocaten, Anne Frankstraat 121, 1018 BZ, Amsterdam

Voor wie?

● Chief information security officer

● Security manager

● Information security manager

● Risk manager

● Hoofd / manager informatiebeveiliging

● Compliance officer

Waarom deelnemen?

● U krijgt inzicht in het steeds veranderende dreigingslandschap;

● U krijgt informatie over actuele wet- en regelgeving zoals de General Data Protection Regulation;

● U krijgt concrete handvatten én oplossingen om uw organisatie optimaal te beschermen tegen zowel bekende als onbekende dreigingen, bijvoorbeeld dankzij een combinatie van threat intelligence en cross-generatie threat defense-technieken.

Programma



09:30 - 10:00 Ontvangst

10:00 - 12:00 Kennissessie

12:00 - 13:00 Lunch

Antwoord op uw security-uitdagingen

Is er een security-topic dat u tijdens deze sessie zou willen terugzien? Stuur mij dan uw onderwerp of uitdaging toe. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw security en compliance uitdagingen aan bod komen.

Deelnemen?

Deelname aan de interactieve kennisdelings-sessie kost u slechts €25 (ex. BTW). Groepsgrootte maximaal 20 deelnemers om de interactie zo groot mogelijk te houden, wij hanteren daarom een first-come, first-served principe voor deze sessie.

Wilt u deelnemen aan deze kennisdelings-sessie, meld u dan aan door een e-mail te sturen naar Fleur Vlaming (vlaming@solv.nl). U ontvangt de bevestiging van uw definitieve inschrijving vervolgens per omgaande.

Graag tot ziens op 6 april 2017 in Amsterdam.