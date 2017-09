Rechtspraak: De Nachtwacht kan niet worden ingeschreven als merk

Het is Chiever niet gelukt om het beroemde schilderij ‘De Nachtwacht’ als merk te registreren. In oktober 2016 weigerde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom (‘BBIE’) om het kunstwerk als beeldmerk in te schrijven. Het BBIE meent dat het teken te ingewikkeld is om als ‘teken’ te gelden. Daarnaast overweegt het BBIE dat De Nachtwacht één van de beroemdste schilderijen ter wereld is en als zodanig door iedereen zal worden herkend. De Nachtwacht zal dan ook niet als onderscheidingsteken worden opgevat, aldus het BBIE.

Chiever heeft de weigeringsgronden betwist, stellende dat De Nachtwacht wel onderscheidend vermogen heeft en als ‘teken’ in de zin van artikel 2.1 BVIE kan gelden. Het Hof wijst het verzoek van Chiever af. De aanvrager heeft namelijk geen gerechtvaardigd belang bij de beoordeling van de mogelijkheid om De Nachtwacht als merk in te schrijven. Het Hof overweegt dat het depot “kennelijk is verricht (als grap) om een foto van De Nachtwacht op canvas van het Bureau te krijgen. Na weigering en publiciteit is besloten op verzoek van geïnteresseerde (potentiële) klanten beroep tegen de weigering in te stellen”.

Bovendien is het Hof het met het BBIE eens dat De Nachtwacht geen onderscheidend vermogen heeft. Het teken is namelijk niet geschikt om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. De gemiddelde consument zal het teken dan ook opvatten als een ‘versiering’.

Met dank aan Davide Ballestrero