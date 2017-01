Rechtspraak: De Maatschap maakt geen inbreuk op auteursrechten Robert Moszkovicz

De nieuwe tv-serie van de NPO 2 ‘De Maatschap’ moet nog van start gaan, maar staat nu al volop in de schijnwerpers. De tv-serie die geïnspireerd is op de bekende advocatenfamilie Moszkovicz is niet bij alle telgen goed gevallen. Robert Moszkovicz is van mening dat de tv-serie, althans delen daarvan, inbreuk maken op zijn auteursrechten. Begin 2014 heeft Robert namelijk een autobiografie aangevuld met fictieve elementen ‘De Straatvechter, mijn verhaal’ uitgebracht. Volgens Robert worden in de tv-serie scenes vertoond die zijn overgenomen uit het boek en daarvoor hij heeft hij als auteursrechthebbende geen toestemming gegeven. De VPRO en Dutch Mountain Film B.V. die de serie produceren en uitzenden, zijn van mening dat er geen sprake is van auteursrechtinbreuk. De tv-serie is weliswaar geïnspireerd op het bewogen leven van de advocatenfamilie, maar is volgens hun niet ontleend aan het boek van Robert en bevat geen scenes die daaruit 1-op-1 zijn overgenomen.

Na een turbulente juridische route van bewijsbeslag, een inzage kort geding, hoger beroep tegen dat kort geding vonnis en getuigenverhoren heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bij vonnis van 6 januari 2017 geoordeeld dat er geen sprake is van een auteursrechtinbreuk. De voorzieningenrechter concludeert als volgt: “Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de totaalindruk van de beschermde trekken van het boek wezenlijk anders dan de totaalindruk van de televisieserie. De compositie, de verhaallijn in het boek, de manier waarop het verhaal wordt verteld, het taalgebruik en de gekozen volgorde van de gebeurtenissen vertonen wezenlijke verschillen met verhaallijnen, het taalgebruik en de werkwijze in de televisieserie.”

De voorzieningenrechter komt tot deze conclusie onder meer omdat in het boek wordt gesproken over de ik-persoon, zijnde Robert Moszkovicz, en de verhaallijn een monoloog is dat chronologisch wordt verteld. De tv-serie gaat over de advocatenfamilie en kent meerdere verhaallijnen, waarin vader Max Moszkovicz een prominente rol speelt, en wordt met flashbacks en dialogen verteld. Daarnaast is de rode draad van het boek de pieken en dalen van Robert Moszkovicz en dat in de tv-serie die van de relatie tussen de (autoritaire) vader, zijn vier zoons en de moeder van het gezin. Verder wordt in het boek weinig aandacht besteed aan het ziektebed van de vader, terwijl in de serie de ziekenhuisbezoeken een rode draad vormen. Tot slot, heeft het boek een happy end en eindigt de tv-serie minder positief voor de betrokkenen, namelijk met bijvoorbeeld het schrappen van een van de zoons van het tableau.

Bovendien heeft de rechtbank geoordeeld dat niet vaststaat dat de scenes uitsluitend zouden zijn ontleend aan het boek, de leden van de advocatenfamilie zijn namelijk regelmatig verschenen in de media en niet valt uit te sluiten dat de scenes zijn gebaseerd op deze andere media.

Robert heeft tegen dit vonnis van de rechtbank appel ingesteld om alsnog te voorkomen dat de tv-serie wordt uitgezonden. Op 24 januari 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan. Zij houdt het vonnis van de rechtbank in stand en komt eveneens tot de conclusie dat geen sprake is van een auteursrechtinbreuk. De motivatie wordt op een later moment bekend gemaakt.

Vanavond om 20:30 uur is de eerste aflevering van De Maatschap te zien op NPO 2. Gezien de media aandacht rondom de tv-serie en het ‘Barbara Streisand effect’ die het daardoor heeft gekregen, zullen vermoedelijk veel mensen vanavond voor de buis zitten.