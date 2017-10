Rechters: privacyrecht en ICT-kennis

Rechterlijke macht en privacyrecht en ICT-kennis

Bas Filippini stelt de vraag “Is er bij de rechterlijke macht voldoende kennis aanwezig van het privacyrecht en ICT-kennis?”. Hoewel in de zaak naar aanleiding waarvan hij de vraag stelt de kennis zeker aanwezig lijkt, is in het algemeen het simpele antwoord: Nee.

Gisteren was er op VU een buluitreiking met 19 studenten Internet/IE/ICT. De afgelopen jaren zijn er jaarlijks rond de 50 studenten die in deze juridische master afstuderen. Ook hebben wij sinds dit jaar een minor Technology, Law and Ethics, waar onder andere het vak Data analytics and Privacy onderdeel van uitmaakt. Er wordt in de opleiding van juristen dus aandacht aan deze onderwerpen geschonken (in schril contrast met de civiel effect vereisten, bedoeld voor rechters/advocaten, die uit een lijst vakken bestaan die meer in de 19e dan de 21 eeuw passen). De belangstelling voor de rechterlijke macht is helaas niet groot bij deze studenten, die liefst in de advocatuur werken, een eigen onderneming beginnen of bij de overheid aan de slag gaan. Dat is zonde, want het zou de rechterlijke macht goed doen als er meer juristen met een op de huidige samenleving toegesneden achtergrond zouden toetreden.

Een ander probleem is dat rechters lijken te denken ook recht te kunnen spreken zonder verstand van zaken. Onlangs was ik bij de Dag van de Rechtspraak en was geschokt over rechters van een handels- of ondernemingskader die ruiterlijk toegaven soms uitspraken te doen over kwesties waar ze niks van begrepen. Volgens hen maakte dat niet uit. Terwijl ik bijna van mijn stoel viel, leek de zaal vol rechters hier niet van op te zien. Ik weet dat bij mediation er discussie is over of een mediator nu wel of niet verstand van de materie moet hebben waar de mediation over gaat. Bij mediation is dit een interessante kwestie, de mediator begeleidt immers het proces dus zou dat in beginsel ook moeten kunnen los van de inhoud. Bij rechters zou in mijn ogen in geval er over een zaak beslist wordt, op zijn minst basisbegrip van de materie aanwezig moeten zijn.