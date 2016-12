Politie test Augmented Reality

Augmented Reality, of toegevoegde realiteit, is het live toevoegen van computergestuurde elementen aan beelden van de werkelijkheid. Een bekende toepassing van deze techniek is het populaire smartphonespel Pokémon Go. Niet alleen de Nederlandse jeugd, maar ook de politie gaat gebruikmaken van de techniek.

Binnen vijf jaar moet de toepassing van Augmented Reality (AR) het politiewerk drastisch hebben veranderd. Gewapend met een camera op de schouders en een smartphone bevestigd aan beiden polsen gaat de agent op een plaats delict cruciale informatie vastleggen en virtueel omcirkelen. De virtuele toevoegingen kunnen worden opgeslagen, waardoor het maken van reconstructies een stuk eenvoudiger moet worden. In plaats van gebeurtenissen naspelen op locatie, op basis van geschreven processen-verbaal, kan de rechter door een AR-bril snel en duidelijk een beeld van de gebeurtenissen krijgen.

Door middel van de AR-uitrusting kunnen deskundigen op afstand live meekijken bij de eerste doorzoeking van een plaats delict. Zo kunnen bijvoorbeeld bloed- en spoordeskundigen de agent ondersteunen in het verzamelen van relevante informatie, zoals het nemen van monsters of het lezen van bloedsporen. Ook in achtervolgingen kunnen agenten in de toekomst met behulp van AR-toepassingen direct zien waar zij moeten zijn. Bijvoorbeeld vanuit welk appartement in een grote flat er een noodsituatie afspeelt.

Met dank aan Sjors Peeters