Politie introduceert nieuw middel in strijd tegen cybercriminaliteit

Berichten over fraude, hackers, terrorisme en kinderporno zijn regelmatig in het nieuws. Sinds de doorbraak van de communicatie- en informatietechnologie zijn dergelijke nieuwsberichten zelfs aan de orde van dag. De genoemde criminele activiteiten gaan vaak gepaard met misbruik van gegevens – zoals e-mailadressen – van onschuldige burgers.



De aanpak van cybercriminaliteit is geen gemakkelijke klus. Zeker met oog op de voortdurende ontwikkeling van netwerken, computers en andere apparatuur lijkt het soms alsof men verzeild is geraakt in een eeuwige strijd tegen cybercrime. Daarnaast zijn wetgeving en mogelijkheden om actie te ondernemen vaak nog te beperkt.



De politie heeft echter vorige week een nieuwe controlefunctie geïntroduceerd waarmee burgers zelf kunnen controleren of hun e-mailadres in criminele handen is gevallen. Op de website van de politie kan men door middel van het invoeren van een e-mailadres ontdekken of de desbetreffende gegevens zijn misbruikt. Waarom de burger zelf actief moet handelen en de politie in eerste instantie geen actie onderneemt?

Niet geheel onverwacht; privacywetgeving. De politie mag volgens de huidige regelgeving mensen niet actief informeren over misbruik van hun e-mailadres. Wat is nu dan wél mogelijk? Indien gegevens van een bepaald persoon voorkomen in een database, dan kan de politie de betreffende burger ná het invoeren van zijn e-mailadres, op de hoogte stellen en voorzien van een advies voor eventuele vervolghandelingen.



De database die wordt geraadpleegd wordt regelmatig aangevuld. De gegevens worden verzameld door een crimineel netwerk van softwarerobots dat inbreekt in computers, in andere woorden een botnet. Momenteel bevat de database zo’n 60.000 e-mailadressen die zijn verzameld naar aanleiding van onderzoeken naar cybercriminaliteit. Helaas is een controle – uitgevoerd door middel van het invullen van een e-mailadres in deze database – geen uitputtende controlefunctie. Indien een e-mailadres niet in het systeem voorkomt, wil dat namelijk niet zeggen dat er niets aan de hand is. Een veel gehoord advies is het regelmatig aanpassen van wachtwoorden. Maar goed, het blijft altijd opletten geblazen!

Auteur: Joyce Dullens