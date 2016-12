Ook Amerika zet in op bankvergunning-light voor fintech’s

Technologiebedrijven in de Verenigde Staten die actief zijn in de financiële dienstverlening kunnen binnenkort een bankvergunning-light krijgen voor hun diensten. Dit moet ervoor zorgen dat een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen banken en nieuwe bedrijven, zonder te veel risico voor de afnemers van de financiële diensten.

De fintech-sector, bestaande uit alle bestaande en nieuwe technologiebedrijven die zich bezighouden met financiële dienstverlening, is de afgelopen jaren gigantisch gegroeid. Steeds meer jonge bedrijven bieden betaaldiensten aan of verlenen aanverwante financiële diensten. Deze bedrijven handelen nu veelal zonder toezicht van een toezichthouder, wat zorgt voor onzekerheid binnen de sector. De bankvergunning-light zou bedrijven extra geloofwaardigheid moeten geven ten opzichte van bedrijven die niet in het bezit zijn van een dergelijke vergunning. Ook moet de bankvergunning-light innovatie bevorderen en daarmee de economische groei. Thomas Curry, een verantwoordelijke bij de Amerikaanse toezichthouder, lichtte toe:

“Een nationale vergunning voor innovatieve bedrijven die aan onze hoge standaarden voldoen kan de economische groei in het hele land helpen aanjagen. Zo'n vergunning erkent bovendien dat producten en diensten op basis van technologie de toekomst zijn van de bankensector en de economie.”

Ook in Nederland bestaat de mogelijkheid tot het verlenen van bankvergunningen voor fintech’s. In lijn hiermee startten De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten eerder dit jaar de zogenaamde ‘InnovationHub’. Op dit platform kunnen fintech’s terecht voor onder meer vragen met betrekking tot regulering. Met de Nederlandse versie van de bankvergunning-light (die weer is afgekeken van de Engelse mobilisaton scheme) kunnen fintech’s in een gecontroleerde omgeving en onder nauw toezicht van de toezichthouders experimenteren met hun innovatieve plan. Op deze manier krijgen fintech’s in een vroeger stadium ondersteuning bij de (verdere) ontwikkeling van hun financiële producten en diensten.