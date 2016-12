Online platforms en de Digital Single Market

Je hebt er ongetwijfeld als een gebruik van gemaakt; online platforms. Binnen de huidige deeleconomie zijn ze niet meer weg te denken. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld Airbnb en Uber. Niet alleen vakantieverhuur of vervoer zijn vormen van online platforms, maar ook markplaatsen, zoekmachines of betaalsystemen. Online platforms delen de kenmerken dat er directe interactie tussen gebruikers is door middel van informatie- en communicatietechnologieën en dat er gegevens worden gebruikt en verzameld om het gebruik van het platform te vergemakkelijken. De platforms zijn de aanjagers van innovatie en spelen een belangrijke rol in de digitale maatschappij en economie van Europa, aldus de Europese Commissie.

Eind juni 2016 heeft de Europese Commissie een officiële ‘mededeling ’ gepubliceerd waarin zij uiteenzet hoe online platforms onderdeel uitmaken van de Digital Single Market-strategie. Na een uitgebreide publieke consultatie poogt de Commissie met de mededeling de belangrijkste kwesties te schetsen rondom online platforms en een standpunt formuleren over de ruimte voor innovatie, de uitdagingen op het gebied van wetgeving en over de verdere groei van de platforms in Europa. De Commissie is onder andere ook van mening dat online platforms de maatschappelijke en democratische participatie van burgers kunnen bevorderen. Wellicht kan hierdoor het volgens oud-politicus Jan Terlouw beschadigde vertrouwen in de overheid weer hersteld worden.

Uit voorgenoemde consultatie heeft de Commissie een viertal beginselen gedestilleerd waaraan toekomstige kwestie in verband met online platforms gaat oplossen. Er moet sprake zijn van;

een gelijk speelveld voor audiovisuele mediadiensten;

verantwoordelijk gedrag van online platforms om fundamentele waarden te beschermen;

transparantie en billijkheid om het vertrouwen van de gebruiker te behouden en innovatie te beschermen;

open en niet-discriminerende markten in de data-economie.

Het verder uitrollen van de Digital Single Market zullen uitwijzen of de snelheid waarmee online platforms zich leent voor uniforme regelgeving binnen de Europese Unie. De Nederlands Minister van Economische Zaken reageerde al op de consulatie in deze brief: “Er bestaat niet zoiets als ‘het platform’ en daarmee ook niet ‘dé platformregulering”.

Met dank aan Sjors Peeters