Ondertussen in Den Haag - vernietiging nep-merkartikelen en kosten doorverbindwebsites

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Het bleef de afgelopen week rustig in de Kamer op het gebied van technologie, media en communicatie. Deze week: antwoord op vragen over de vernietiging van in beslag genomen nep-merkartikelen en vragen (zonder antwoord) gesteld over doorverbindwebsites die consumenten onnodig op kosten jagen.

Vernietiging nep-merkartikelen

Antwoord kwam van minister Blok (Veiligheid en Justitie) op vragen van de leden Segers en Dik-Faber (beiden ChristenUnie). De vragen waren gesteld naar aanleiding van het artikel “Arrestaties om verkoop nep-merkkleding via sociale media”. Het artikel vermeldt dat onder leiding van het Openbaar Ministerie, de FIOD samen met politie en de douane een onderzoek heeft uitgevoerd naar online handel in nep-merkkleding. Er werd vooral gekeken naar online verkoop via sociale media als Facebook en Instagram en online handelsplatforms. Er zijn twaalf verdachten aangehouden en bijna 3500 stuks aan namaak-artikelen in beslag genomen die bij doorzoeking van woningen en opslagplaatsen zijn gevonden.

Volgens de minister worden nep-merkartikelen vernietigd, omdat het artikelen betreft waarvan de aard of het ongecontroleerde bezit in strijd is met de wet of algemeen belang. Maar niet alle nep-merkartikelen die terecht komen bij de douane worden strafrechtelijk in beslag genomen. In sommige gevallen stelt de douane de rechthebbende in staat om binnen een bepaalde termijn na te gaan of goederen inbreuk maken op IE-rechten en civielrechtelijk op te treden.

Op vernietiging van goederen kan worden overgegaan indien goederen niet geschikt zijn voor opslag of waarvan de kosten van de bewaring niet in een redelijke verhouding staan tot hun waarde dan wel die vervangbaar zijn en waarvan de tegenwaarde op eenvoudige wijze kan worden bepaald, aldus de minister. Daarnaast zal vernietiging plaatsvinden bij artikelen waarvan de aard of het ongecontroleerde bezit in strijd is met de wet of het algemeen belang. De afhandeling van inbeslaggenomen goederen verloopt onder diverse aanwijzingen van het OM, afspraken en protocollen.

Nieuwe vragen

Naar aanleiding van het bericht over doorverbindwebsites die consumenten onnodig op kosten jagen hebben de leden Oosenbrug en Jacobi (beiden PvdA) enkele vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken. Doorverbindwebsites zijn websites waar telefoonnummers te vinden zijn van verschillende diensten. De consument kan vervolgens via de website worden doorverbonden met de desbetreffende dienst. De leden willen weten of het klopt dat deze websites niets toevoegen, maar enkel de consument op kosten jaagt door een tarief te hanteren van 90 cent p.m. Ook vragen zij of de mogelijkheid zich voordoet de Telecommunicatiewet aan te passen zodat voor bellen met doorverbindwebsites het maximale lokale tarief geldt, dan wel er helemaal niet doorbetaald hoeft te worden nadat er is doorverbonden. Antwoord op deze Kamervragen en meer zal te lezen zijn in onze volgende blogs.

Met dank aan Mirli Devilee