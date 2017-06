Ondertussen in Den Haag - Veiligheid van overheidsystemen en gegevensverwerking van scholieren

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week kwam onder meer antwoord op vragen over internationale cyberaanvallen en over privacy op scholen.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf antwoord op de vragen van Kamerlid Middendorp (VVD) over internationale cyberaanvallen en de ICT van de overheid. Plasterk benadrukte dat er geen gevallen bekend zijn van besmettingen bij de overheid, ook niet bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Naar aanleiding van de Wannacry malware aanvallen zijn verschillende organisaties van de Rijksdienst nagelopen of op alle relevante plekken de juiste patches zijn toegepast. Dit gebeurt overigens constant volgens de minister.



Kamerlid Becker van de VVD kreeg antwoord van Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op zijn vragen over het feit dat privacy van leerlingen scholen boven het hoofd zou groeien. Dekker ziet dat er verschillen zijn in de taakvolwassenheid waarmee scholen de verwerking van de persoonsgegevens van leerlingen aanpakken. Dekker wil deze risico’s wegnemen door vergroting van bewustzijn. Daarbij wil hij zorgen voor modelbewerkingsovereenkomsten voor leveranciers die ICT aan de scholen leveren. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe standaard die scholen helpt om te kijken of een leverancier de zaken op orde heeft en voorzieningen die het mogelijk maken dat de school voornamelijk nog pseudoniemen hoeft uit te wisselen. Ouders van kinderen moeten bovendien beter worden geïnformeerd over de gegevensverwerking van hun kinderen op scholen.



Minister Kamp van Economische Zaken gaf antwoord op de vragen van Kamerlid Bruins (CU) over het stopzetten van de Europese financiering aan Europractice, het Europese onderzoeksprogramma voor integrated circuits en chips. Nederland heeft samen met andere lidstaten aangevoerd dat dit programma niet onderbroken moet worden. De minister gaf aan dat naar verwachting in oktober 2017 een vervolgvoorstel voor financiering kan worden ingediend door Europractice.

Kamerlid Van den Berg-Jansen van het CDA stelde vragen aan de minister van Economische Zaken over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid. De kostprijs zou het belangrijkste criterium zijn voor de aanschaf van cruciale communicatiediensten van de overheid, dit wekt vragen op over veiligheidsrisico’s. Van den Berg-Jansen vroeg waarom deze aanbesteding niet openbaar gebeurt, en welke nationale veiligheidsbelangen worden overwogen bij deze aanbesteding. Ze vroeg zich verder af of dit risico’s met zich meebrengt wanneer deze wordt uitbesteed aan buitenlandse bedrijven, aangezien dit mogelijkheden schept voor buitenlandse inlichtingen diensten.



Kamerlid Kuiken (PVDA) stelde tenslotte vragen aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken over de malware ‘Industroyer’ die beveiliger ESET geeft gedetecteerd op industriële systemen. Ze wilde weten of deze potentieel schadelijk kunnen zijn voor Nederlandse energiebedrijven. Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Met dank aan Jelte van ‘t Hull