Ondertussen in Den Haag - Turkse inlichtingendiensten & misbruik websites

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week: antwoord op vragen over de activiteiten van Turkse inlichtingendiensten in Nederland, onbetrouwbare flitscamera’s, het opdrijven van prijzen door boeking-websites & aanbieders van websites die misbruik maken van overheidsdiensten. Nieuwe vragen zijn gesteld over gebrekkige beveiliging van zorgwebsites en de uitbesteding van het beheer van vertrouwelijke data door De Nederlandse Bank (DNB).

Antwoord op Kamervragen

Minister Blok (V&J) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Karabulut (SP) over de activiteiten van de Turkse inlichtingendienst in Nederland. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf waaruit blijkt dat de Turkse inlichtingendienst een commandocentrum heeft in Den Haag. Turkse spionnen zouden zich vanuit Den Haag bezighouden met het opstellen van lijsten van Koerdische activisten die moeten worden uitgeschakeld. De minister legt uit dat het voor buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet is toegestaan om in Nederland actief te zijn zonder toestemming van de Nederlandse overheid. De Nederlandse regering zou naar aanleiding hiervan maatregelen treffen. Echter, over het onderzoek naar activiteiten van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen in het openbaar geen mededelingen worden gedaan.

Verder gaf Minister Blok (V&J) antwoord op een aantal vragen van lid Visser (VVD) over de onbetrouwbaarheid van flitsapparatuur.

Minister Kamp (EZ) gaf antwoord op vragen van Kamerleden Leijten en Hijink (SP) over het opdrijven van prijzen van hotelkamers door boekingswebsites. Gevraagd werd onder meer naar de wenselijkheid van de “laagste-prijs”-clausule die door boekingssites (zoals Booking.com) wordt gebruikt om te voorkomen dat hoteleigenaren via hun eigen websites hotelkamers goedkoper aanbieden dan op de boekingssites. De minister gaf aan dat het geen goed idee is om een dergelijke constructie te verbieden. Platforms als booking.com bieden namelijk voordelen voor zowel consumenten als ondernemers. Bovendien staat het ondernemers vrij om te contracteren met boekingssites die dergelijke voorwaarden hanteren.

Staatssecretaris Wiebes gaf antwoord op vragen van Kamerlid Nijboer (PvdA) over de aanpak van websites die misbruik maken van overheidsdiensten. Op de vraag naar het wettelijk kader om aanbieders van websites aan te pakken die misbruik maken van overheidstaken antwoordt de staatssecretaris dat onder andere de Wet oneerlijke handelspraktijken en de Wet handhaving consumentenbescherming een uitkomst kunnen bieden. Bovendien geeft de staatssecretaris aan dat websites die sterk lijken op overheidssites onder andere een merkenrechtelijke inbreuk kunnen vormen. Intermediaire diensten moeten voldoende onderscheidend zijn ten opzichte van de overheidswebsites. Verder vroeg Nijboer naar de mening van de staatsecretaris over het feit dat er op google bij het ingeven van ‘cbr theorie aanvragen’ verschillende links naar webadressen verschijnen waarbij de intermediaire diensten fors meer geld vragen dan het CBR zelf. De staatssecretaris gaf aan dat dergelijke intermediaire diensten niet verboden zijn, maar dat de consument niet misleid mag worden.

Nieuwe vragen

Ellemeet (GroenLinks) stelde vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een onderzoek van de Open State Foundation. Uit het onderzoek bleek dat de meerderheid van de zorgwebsites geen veilige HTTPS-verbinding heeft, waardoor onder andere medische gegevens van patiënten niet optimaal beveiligd zijn. Verder stelden Leijten en Hijink (SP) aan de minister van Financiën vragen over de plannen van DNB om het beheer van vertrouwelijke data uit te besteden. Antwoord op deze en andere vragen is te lezen op onze blog!

Met dank aan: Davide Ballestrero