Ondertussen in Den Haag: teleurstellende slimme meters en gevaar Nederlandse staatsgeheimen?

Afgelopen week bleef het rustig in de Tweede Kamer op het gebied van technologie, media en communicatie. Geen antwoord kwam op eerder gestelde vragen. Wel zijn er nieuwe vragen gesteld over slimme energiemeters en over de overname van het IT-beveiligingsbedrijf dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligt.

Teleurstellende slimme meters

De vragen werden gesteld door Kamerlid Smaling (SP) aan de minister van Economische zaken naar aanleiding van een bericht in Trouw. In het nieuwsbericht wordt vermeld dat slechts 15 procent van de huishoudens met een slimme meter ook gebruik maakt van een afleesscherm waarop het energie- en gasverbruik direct zichtbaar is. Zonder zo'n scherm zorgt het nieuwe meterkastje voor veel minder energiebesparing dan eerder verwacht, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Met de komst van de slimme meter koos het kabinet ervoor om de afleesschermen over te laten aan de markt. Het is het bedrijfsleven echter niet gelukt om de gemiddelde klant te overtuigen van het extra kastje, stelt het PBL. Smaling verzoekt de minister om een reactie op het onderzoek van het PBL, onder meer over de conclusie dat de gemiddelde besparing geen 3,5 procent, maar 1,0 procent bedraagt en dat de beoogde kostenvoordelen en milieuvoordelen niet worden behaald.

Overname IT-beveiligingsbedrijf Nederlandse staatsgeheimen

Leden Van Raak en Van Dijk (beden SP) stelden vragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Defensie. De vragen werden gesteld naar aanleiding van het bericht dat een Brits bedrijf het IT-beveiligingsbedrijf dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligd heeft overgenomen.

Gevraagd wordt waarom ervoor is gekozen Nederlandse staatgeheimen te laten beveiligen door een privaat bedrijf en of gegarandeerd kan worden dat de staatgeheimen niet in buitenlandse handen komen nu Fox-IT is overgenomen door een Brits bedrijf. Ten slotte wordt gevraagd of de kennis bij de overheid te gering is om staatsgeheimen te beveiligen en of hiertegen iets zal worden ondernomen.

Antwoorden op deze en andere Kamervragen zijn binnenkort weer op deze blog te lezen!

Met dank aan Mirli Devilee