Ondertussen in Den Haag - Russische hackers op NL'se servers

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Ook deze week bleef het rustig in de Kamer op het gebied van technologie, media en communicatie. Slechts voor deze blog interessant waren Kamervragen (zonder antwoorden) die werden gesteld over Russische hackers die gebruik hebben gemaakt van een Nederlandse server.

De vragen werden gesteld door Gesthuizen en Van Raak (beiden SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van een bericht op nos.nl. In het nieuwsbericht wordt vermeld dat Russische hackers gebruik hebben gemaakt van een privéserver van Rejo Zenger om computers van de Amerikaanse Democratische Partij te hacken. Zenger is een Nederlandse werknemer van privacy-organisatie Bits of Freedom. Bij Zenger thuis wordt een server aangeboden die onderdeel is van een zogeheten Tor-netwerk, waardoor in theorie anoniem gebruik kan worden gemaakt van het internet.

De leden vroegen onder meer of het klopt dat dit soort aanvallen niet kunnen worden voorkomen en wat er wordt ondernomen teneinde dergelijke aanvallen zo veel mogelijk te voorkomen. Volgens Zenger zelf zijn dit soort aanvallen niet te voorkomen en hebben verkeerde mensen gebruik gemaakt van zijn server, zo lichtte hij toe bij de NOS. Wat gebruikers doen op zijn server is niet te traceren. Om hier inzicht in krijgen zal de beveiliging moeten worden verzwakt. En dit doet af aan de privacy die Zenger met zijn server wil bieden. Daarnaast is hij van mening dat ook zonder zijn server kwaadwillende mensen zullen hacken.

De laatste vraag luidde of het klopt dat spionnen gebruik hebben gemaakt van kwetsbaarheden in het mailverkeer van de Amerikaanse Democratische Partij en hoe dergelijke kwetsbaarheden in het Nederlandse mailverkeer kunnen worden voorkomen of opgelost. Wat de ministers hierover te zeggen hebben en antwoorden op andere Kamervragen zijn binnenkort weer op deze blog te lezen!

Met dank aan Mirli Devilee