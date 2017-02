Ondertussen in Den Haag - privacy en 1-1-2 & Britse overname Fox-IT

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde vragen en antwoorden besproken. Antwoord werd deze week gegeven door voormalig minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur, op vragen over privacygevoelige informatie van 1-1-2 meldingen. Nieuwe vragen werden gesteld over het bericht dat de Nederlandse overheid probeert grip te krijgen op cyberbeveiligingsbedrijf Fox-IT.

Privacy gevoelige informatie 1-1-2

Tijdens een radio uitzending op NPO Radio 1 kwam ter sprake dat wanneer hulpdiensten opgeroepen worden, direct ook allerlei gegevens op het internet komen. Slachtoffers zeggen dat hun privacy in het geding is.

Van der Steur deelt de mening dat deze privacy gevoelige informatie niet openbaar gepubliceerd moet worden en meldt dat hulpdiensten begin 2018 gebruik kunnen maken van het vernieuwde netwerk P2000. Dit netwerk maakt het mogelijk voor hulpdiensten privacy gevoelige berichten via versleuteling te versturen. Hierbij komen wel aangepaste randapparatuur en aangepaste werkprocessen kijken, maar daar zullen de hulpverleningsdiensten zich tot de invoering op kunnen voorbereiden, aldus de minister.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen werden gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Overheid eist invloed bij cyberbeveiliger Fox-IT’. Sinds mei 2016 probeert de Nederlandse overheid meer invloed te krijgen op Fox Crypto (belangrijkste bedrijfsonderdeel Fox-IT). De overheid houdt zich intensief bezig met de private onderneming en dit is uitzonderlijk. Aanleiding hiervoor is de plotselinge overname van het bedrijf door de Britse NCC Group. Kamerlid Verhoeven (D66) vraagt ministers van Economische Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of er door de overname een direct gevaar is dat Nederlandse staatsgeheimen in handen komen van medewerkers van deze organisatie en mogelijk ook van de Britse inlichtingendiensten. Ook wordt gevraagd of de Britse wet op de inlichtingendiensten de mogelijkheid biedt voor Britse Inlichtingendiensten om via de NCC Group inzicht te krijgen in Nederlandse staatgeheimen. Antwoord op deze vragen en meer lees je in onze volgende blogs!

Met dank aan Mirli Devilee