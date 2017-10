Ondertussen in Den Haag - Npo Start Plus & de groei van ransomware

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam er antwoord op vragen over de komst van NPO Start Plus en over de geconstateerde groei van 122% in de varianten van ransomware. Er zijn nieuwe vragen gesteld over het (illegaal) verkrijgen van privacygevoelige informatie door docplayer.nl, de arcadehallen die zich specifiek richten op kinderen en over onvoldoende telefoonbereik in delen van Brabant.

Antwoord op Kamervragen

Staatssecretaris Dekker (OCW) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Paternotte (D66) over de introductie van NPO Start Plus. Paternotte vroeg onder meer of het een taak van de NPO is om te concurreren met commerciële diensten. Staatssecretaris Dekker gaf aan dat dat NPO Start Plus bijdraagt aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht. NPO Start Plus vergroot de beschikbaarheid van het publieke media-aanbod doordat kijkers nog een jaar lang on demand programma’s van de lineaire kanalen kunnen bekijken. Verder gaf de staatssecretaris aan dat reeds gekeken is naar de impact van NPO Start Plus op de markt. Ook is de publieke waarde van NPO Start Plus afgewogen tegen de onevenredige gevolgen voor de markt. NPO zal na twee jaar het tarief moeten evalueren en jaarlijks de ontwikkelingen moeten rapporteren. Verder vroeg Paternotte naar de programma’s die achter de betaalmuur bij NPO Start Plus zullen verdwijnen en niet meer beschikbaar zullen zijn op NPO Start. Dekker gaf aan dat NPO Start Plus dezelfde terugkijkmogelijkheden als NPO Start biedt, maar dan voor de duur van één jaar. Verder biedt NPO Start Plus in beperkte mate previews en eerdere seizoenen van lopende series.

Minister Blok (V&J) gaf antwoord op vragen van Van der Lee (Groenlinks) over de geconstateerde groei van 122% in de varianten van ransomware. Gevraagd werd naar de verwachte groei van ransomware voor de komende jaren. Blok gaf aan dat het moeilijk is om te voorspellen in hoeverre ransomware-varianten zullen blijven groeien. Het belangrijkste is om passende maatregelen te nemen. In het verlengde hiervan gaf de minister aan het ministerie van V&J in samenwerking met het ministerie EZ de bewustwording over cybersecurity stimuleert. Dit gebeurt door een aantal online initiatieven. Bovendien zal vanaf 2018 structureel een bedrag van 26 miljoen beschikbaar worden gesteld ter verbetering van de digitale veiligheid. Verder gaf minister Blok aan dat de Europese Commissie een reeks nieuwe voorstellen heeft gepresenteerd op het gebied van cybersecurity. Een van die voorstellen strekt tot het oprichten van een Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering voor ICT-producten en diensten.

Nieuwe vragen

Kamerlid Verhoeven (D66) stelde vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over de website van de Russische Whizzkid. De website docplayer.nl verzamelt privacygevoelige pdf-bestanden, zoals notulen, cv’s en belastingaangiftes, en maakt deze toegankelijk voor het publiek. Verhoeven vroeg onder meer naar de acties die de minister van plan is te ondernemen tegen deze website. Door Van Toorenburg (CDA) werden verder vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie over de arcadehallen specifiek gericht op kinderen. Van Toorenburg vroeg onder meer naar het advies van de Kansspelautoriteit. Verder stelden Kamerleden Van den Berg en Ronnes (beiden CDA) vragen aan de minister van Economische zaken over onvoldoende mobiel telefoonbereik in delen van Brabant. Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog!

Met dank aan Davide Ballestrero