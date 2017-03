Ondertussen in Den Haag – glasvezel in de Achterhoek & regiogerichtheid van radiozenders

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week werd antwoord gegeven op vragen rondom de vertraagde aanleg van glasvezel in de Achterhoek en de handhaving van de regiogerichtheidseis met betrekking tot radiozenders. Er zijn geen nieuwe vragen gesteld.

Aanleg glasvezel in Achterhoek laat op zich wachten

Minister Kamp van Economische Zaken heeft vragen beantwoord van kamerlid Remco Bosma (VVD) naar aanleiding van de vertraagde aanleg van glasvezelkabels in de Achterhoek. Voor de aanleg van een modern breedbandnetwerk kan, eventueel met toestemming van de Europese Commissie, staatssteun worden verleend. Bij subsidiëring is het verplicht het netwerk open te stellen voor andere aanbieders, ook wel wholesaletoegang genoemd. Bosma vraagt zich af of dit de beoogde opbrengst kan verminderen, waardoor er nog meer subsidie nodig is om snel internet in het buitengebied rendabel te maken. Volgens minister Kamp voorkomt wholesaletoegang dat met publieke financiering monopolies ontstaan en daardoor een risico op hoge prijzen en beperkte keuze. Dit leidt niet per se tot minder opbrengsten, omdat de wholesaledienstverlener een wholesaletarief in rekening kan brengen aan derden-exploitanten en de concurrentie ervoor kan zorgen dat meer consumenten gebruik maken van het internet. Bovendien komen het wholesaletarief en de extra consumenten ten goede aan de rentabiliteit van het netwerk.

Met betrekking tot de vertraagde aanleg wil Bosma weten welke mogelijkheden er zijn om de beoogde 40.000 huishoudens alsnog aan te sluiten op snel internet zonder als concurrent van marktpartijen op te treden. Kamp merkt op dat wat Overijssel betreft de betrokken bewonersinitatieven en gemeenten overeenstemming hebben bereikt met investeringsmaatschappij CIF over hervatting van de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel. Ook zou CIF in andere provincies haar activiteiten hervatten. Waar geen marktpartijen actief zijn, is het aan de decentrale overheden om de uitrol van een modern breedbandnetwerk te bevorderen.

Fouten bij handhaving regiogerichtheidseis radiozenders

Ook heeft Minister Kamp vragen van Bosma beantwoord met betrekking tot het bericht dat er fouten bij het Agentschap Telecom zijn gemaakt bij de handhaving van de regiogerichtheidseis. De regiogerichtheidseis verplicht niet-landelijke commerciële radiozenders een deel van de zendtijd te besteden aan de regio. Volgens radiozender RADIONL zou Agentschap Telecom 108 fouten hebben gemaakt bij de controles op regiogerichtheid, maar Kamp herkent dit niet. Hij meent dat er een verschil van inzicht bestaat ten aanzien van de regiogerichtheidseis. Bosma wil weten welke criteria van de regiogerichtheidseis ter discussie staan bij de radiozenders. Het gaat voornamelijk om het criterium van het uitzendgebied en het criterium van het verzoekplatenprogramma. De radiopartijen kunnen zich volgens Kamp niet vinden in criteria die eraan in de weg staan dat een semi-landelijk programma kan worden uitgezonden. Ook wil Bosma weten welke ontwikkeling in de frequentieverdeling er als gevolg van toenemende handhaving te zien is. Een aantal radiopartijen hebben hun programmering aangepast en één niet-landelijke commerciële vergunninghouder heeft drie FM-vergunningen teruggegeven.