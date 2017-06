Ondertussen in Den Haag - Geen categorisch verbod op prijsdiscriminatie in Telecommunicatiewet

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week werden er geen vragen gesteld over TMC-gerelateerde onderwerpen, maar werd er wel antwoord gegeven op een eerder gestelde vraag.

Minister Kamp van Economische zaken gaf antwoord op de vragen van kamerlid Hijink (SP) over de uitspraak van de rechter die bepaalde dat de datavrije bundel niet in strijd is met netneutraliteit. T-mobile handelde daarmee niet in strijd met de netneutraliteitsverordening. De rechter heeft echter niet onderzocht of er omstandigheden zijn die maken dat de geboden vorm van zero-rating toch in strijd is met de verordening, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is dit alsnog aan het onderzoeken. De rechter heeft bepaald dat de verordening geen grondslag biedt voor aanvullende wettelijke bepalingen met betrekking tot de reikwijdte en de omvang van het in de verordening neergelegde discriminatieverbod, dat volgens de rechtbank geen categorisch verbod op prijsdiscriminatie is. De ACM zou nog in hoger beroep kunnen gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven bij dit besluit, maar heeft besloten dit niet te doen. De uitspraak heeft als gevolg dat het categorisch verbod op prijsdiscriminatie in de Telecommunicatiewet geschrapt dient worden, waartoe Minister Kamp nu voorbereidingen treft.

met dank aan Jelte van 't Hul.