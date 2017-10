Ondertussen in Den Haag - filmen gevangenispersoneel & hacken NAVO-smartphones

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam er antwoord op vragen over het stiekem filmen van gevangenispersoneel, de overname van cyberbeveiliger Fox-IT door de NCC-group & over de poging om smartphones van NAVO-troepen te hacken. Er zijn nieuwe vragen gesteld over een droneverbod vanwege privacy bezwaren.

Antwoord op Kamervragen

Minister Blok (V&J) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Van Oosten over het stiekem filmen van gevangenispersoneel en de plaatsing van die beelden op sociale media. De minister werd onder meer gevraagd naar de aanpak van het binnensmokkelen van contrabande, zoals telefoons. Blok gaf aan dat het voor gedetineerden niet is toegestaan om een mobiele telefoon te hebben in een penitentiaire inrichting. In een inspectierapport wordt bovendien onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het beleid en de huidige aanpak tegen het binnendringen van contrabande te verbeteren. Verder gaf Blok aan dat personeelsleden bij binnenkomst worden gecontroleerd op de aanwezigheid van contrabande. Als blijkt dat personeelsleden betrokken zijn bij het binnensmokkelen van telefoons of andere contrabande, volgen disciplinaire maatregelen.

Verder gaf minister Plasterk (BZK) antwoord op vragen van Verhoeven (D66) over de overname van cyberbeveiliger Fox-IT door de NCC-group.

Kamerlid Popken (PVV) stelde vragen aan minister Dijkhoff (Defensie) over het bericht dat geprobeerd wordt de smartphones van NAVO-troepen te hacken. Popken vroeg of er bij Nederlandse militairen meldingen van hacken zijn binnengekomen tijdens de militaire oefening in de Baltische landen. Dijkhoff gaf aan dat hij, om redenen van operationele veiligheid, hierover geen uitspraken kon doen. Wel gaf hij aan dat Defensie voorbereid moet zijn op dergelijke cyberdreigingen. De verdediging hiertegen behelst onder andere het monitoren en analyseren van dataverkeer, het onderkennen van digitale aanvallen en de reactie hierop. Bovendien heeft ‘cyber defence’ structurele aandacht binnen de NAVO.



Nieuwe vragen

Koopmans (VVD) stelde vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over het droneverbod vanwege privacy bezwaren. Koopmans vroeg onder meer naar de privacy-gerelateerde klachten over en schending door hobbydrones in Nederland. Ook vroeg Koopmans naar de juridische middelen om privacyschendingen door hobbydrones tegen te gaan. Antwoorden op deze vragen binnenkort te lezen op onze blog!

Met dank aan Davide Ballestrero