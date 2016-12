Ondertussen in Den Haag: Concurrentie op de internetmarkt (meer specifiek: het gebrek daaraan)

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Deze week: antwoord op vragen over gebrekkige keuze uit internetaanbod. Geen nieuwe vragen werden gesteld.

Vorige week gaf minister Kamp antwoord op de vragen van Kamerleden Jacobi en Oosenbrug (beden PvdA) over het huidige, beperkte aanbod van internetpakketten. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een bericht uit de NRC over de door Ziggo en KPN gedomineerde breedbandmarkt. Nu Ziggo en Vodafone samengaan zal de Nederlandse breedbandmarkt een duopolie worden, bestaande uit Ziggo/Vodafone en KPN. De infrastructuren zijn heel snel, maar het ontbreekt aan keuze. Zo biedt Ziggo (vanaf januari Ziggo/Vodafone ) alleen snelle internetpakketten aan die naast internet ook digitale televisie en een vaste telefoonlijn bevatten. Pakketten met alleen internet bieden lagere downloadsnelheden. Bij KPN kunnen de snellere internetabonnementen wel los worden gekocht, maar de snelheid is vanwege het netwerk (nog veel koper en daarnaast verplicht toelaten van derde partijen) lager dan bij Ziggo. Ook wordt in het artikel aangevoerd dat de prijzen van de aanbieders disproportioneel zijn gestegen. Zo steeg de prijs van het duurste abonnement bij Ziggo met 16 procent, bij KPN was dit 11 procent. En dat terwijl gemiddeld in Europa de prijzen juist daalden met 12 procent.

Gesteld wordt dat de mate van concurrentie op de internetmarkt niet groot is. Was dit anders, dan zou een bedrijf als Ziggo het verschil van prijs en van kwaliteit tussen haar en andere aanbieders zo groot mogelijk willen houden. De Kamerleden stellen de minister dan ook vragen over hoe hij de huidige situatie ervaart en of de consumentenvrijheid in het geding is door deze kleine mate van concurrentie. De minister geeft aan dat het zijn doel is om een concurrerende markt met goede keuzevrijheid te realiseren. Hij stelt dat er in dit opzicht veel keuze is: Ziggo en KPN zijn de grote spelers, maar op het netwerk van KPN doen ook kleinere aanbieders mee, waardoor de keuzevrijheid groter wordt.

Toch stelt ook de minister dat het beter is om een groter aanbod te realiseren. Hij wordt hierbij niet geholpen door de Europese Commissie (EC), die regulering van één grote speler vereist terwijl Nederland met twee grote spelers zit. Ziggo hoeft haar netwerk daardoor niet open te stellen voor andere aanbieders, terwijl KPN dit wel moet doen. Nederland ziet dit volgens de minister graag anders en ‘streeft daarom bij de herziening van het Europese kader naar toevoeging van reguleringsopties die een oplossing kunnen bieden voor het reguleren van een duopolie.’

Het lijkt er dus op dat de handen van de minister door de EC gebonden zijn. Omdat er in Nederland een duopolie is in plaats van een monopolie hinderen de (goed bedoelde) Europese regels de minister in het realiseren van een concurrerende markt in Nederland. Hopelijk vindt de minister snel manieren om de concurrentie te verbeteren, zodat de consument ook kan genieten van dalende prijzen op de internetmarkt.

Met dank aan Remi van Mansfeld