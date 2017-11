Ondertussen in Den Haag - BSN bij de Russen & aanpakken shaming

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Afgelopen week kwam er antwoord op vragen over de verspreiding van Nederlandse belastingaangiftes met burgerservicenummer door een Russische ‘whizzkid’. Daarnaast werden er nieuwe vragen gesteld onder andere over shaming op het internet, (het gebrek aan) cybersecurity in Nederland en het verkopen van spionagesoftware door een Nederlands bedrijf aan Ecuadoraanse inlichtingendiensten.

Antwoord op Kamervragen

Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaf antwoord vragen van het lid Bruins Slot (CDA) over het nieuwsbericht «Russische whizzkid wordt rijk door jouw documentjes».

Gevraagd wordt onder meer naar de oorzaak van Nederlandse content op een door een Rus beheerde site. De staatssecretaris legt uit dat de documenten die op de website docplayer.nl te zien zijn, waaronder ook Nederlandse belastingaangiftes met burgerservicenummer, daar terechtgekomen door een methode waarbij een robot het internet doorzoekt. Volgens Knops is dit niet het gevolg van de wijze waarop het programma voor het doen van belastingaangifte is ingericht of beveiligd.

De staatssecretaris legt verder uit dat het programma voor online belastingaangifte de mogelijkheid biedt om een pdf-versie van de aangifte te maken voor de eigen administratie van degene die aangifte doet. De pdf-versie bevat alle gegevens die in de aangifte zijn opgenomen, dus ook de persoonlijke gegevens van de belastingplichtige. Als dit document door de belastingplichtige wordt opgeslagen op een niet goed beveiligde computer of in de cloud, zou het kunnen dat deze documenten te traceren zijn.

Gevraagd naar oplossingen geeft de staatssecretaris aan dat het van overheidswege onbereikbaar maken van zich op het internet bevindende gegevens niet de aangewezen weg is. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd om op te treden als er sprake is van schendingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarbij geldt wel dat de bescherming die de Wbp biedt niet kan gelden als de verwerkingen worden gedaan door een verantwoordelijke die geen vestiging heeft in de EU en indien de verwerking wordt gedaan met middelen die zich niet in Nederland bevinden. Het verwijderen van gegevens van de websites zelf zal in die gevallen moeilijk te realiseren te zijn, aldus de staatssecretaris. Wel kan men bij de zoekmachines een individueel verwijderverzoek indienen, teneinde zo de resultaten te verwijderen van een zoekopdracht op hun naam. Maar dat betekent niet dat de informatie nooit meer gevonden kan worden, want de bron blijft beschikbaar op internet.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen zijn gesteld door het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over naming and shaming op internet naar aanleiding van de documentaire en tv-uitzending Shame/Fame. Het Kamerlid wil onder andere weten over welke wettelijke mogelijkheden een slachtoffer van shaming beschikt om filmpjes van het internet te krijgen en om degenen die dergelijke filmpjes maken en op het internet plaatsen juridisch aan te pakken.

Kamerleden Tielen en Rutte (beiden VVD) hebben vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Cybersecurity hoogleraren vrezen dat Nederland digitaal onder water komt te staan» De vragen richten zich met name op (het gebrek aan) Nederlandse investeringen in wetenschappelijk onderzoek naar digitale veiligheid. Het belang van cybersecurity werd afgelopen week weer pijnlijk duidelijk na berichtgeving omtrent Uber.

Tot slot werden er vragen ingediend door het lid Sjoerdsma (D66) bij de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat een Nederlands bedrijf zou proberen omstreden spionagesoftware te verkopen aan Ecuador. Blijkens het nieuwsbericht zou spionagesoftware worden verkocht aan repressieve regimes om journalisten, oppositieleden, activisten en anderen monddood te maken. Het Kamerlid wenst duiding van de minister over het gegeven dat een Nederlandse honorair consul betrokken is geweest bij het faciliteren van een deal om spionagesoftware van het bedrijf te verkopen aan Ecuadoraanse inlichtingendiensten. Daarnaast wil het Kamerlid weten of het klopt het dat het bedrijf een demonstratie heeft gegeven over software aan de Nationale Politie en de Nederlandse militaire veiligheidsdienst.

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog!

Met dank aan Lucas Wolthuis Scheeres