Ondertussen in Den haag - Betalen met data & onbetrouwbare flitsapparatuur

In deze rubriek worden wekelijks TMC-relevante Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week werden er geen antwoorden gegeven op TMC-gerelateerde onderwerpen. We werden er enkele nieuwe vragen gesteld.

Kamerlid Hijink (SP) stelde afgelopen week vragen aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De vragen hebben betrekking op het betalen door data te delen en de verkoop van consumentendata aan bedrijven en aan de overheid. Het gaat om producten of diensten die gratis óf met korting kunnen worden aangeschaft wanneer consumenten sociale media gegevens (o.a. de vriendenkring, interesses en persoonsgegevens) moeten afstaan. Hijink vraagt zich af of Kamp en Dijkhoff vinden dat de consument voldoende bewust wordt gemaakt van de gevolgen van het prijsgeven van persoonlijke data, enkel voor het kunnen krijgen van korting. Daarnaast worden er vraagtekens geplaatst bij de wenselijkheid van het delen van privacygevoelige informatie met de fabrikanten en derde partijen door huishoudelijke apparatuur oftewel de “Roomba maker”. Hierbij vraagt het Kamerlid zich af of Google of de overheid inzicht moet kunnen hebben in data (privacygevoelige informatie) die is verkregen door een stofzuiger. Met betrekking tot de privacygevoelige informatie vraagt Hijink zich tevens af of de voorwaarden voldoende duidelijk zijn en of de consument niet beter geïnformeerd en beschermd moet worden als het gaat om het verkopen van dergelijke informatie. Hijink vraag tot slot om een de mening van Kamp en Dijkhoff over de mogelijkheid dat commerciële partijen of de overheid in de toekomst via Internet of Things (IoT) apparatuur inzicht krijgen in praktische elementen van het dagelijks bestaan van consumenten.

Er werden ook enkele vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie door Kamerlid Visser (VVD). Visser plaatst een aantal vraagtekens bij de betrouwbaarheid van flitsapparatuur. In een artikel in de Telegraaf werd er problematiek geschetst rondom de betrouwbaarheid van digitale camera’s. Het Kamerlid vraagt zich af in hoeverre Blok daarvan op de hoogte is en indien dat het geval is, of hij al maatregelen heeft genomen om het op te lossen. De maatregelen zouden moeten toezien op de foute flitsmeldingen, zodat deze niet meer handmatig verwijderd hoeven te worden en er geen onterechte boetes meer worden verstuurd. De gedupeerde automobilisten worden in sommige gevallen twee keer de dupe: de boetes gaan vaak gepaard met juridische procedures. Visser is benieuwd naar wat Blok daarvan vindt. Visser refereert tevens aan berichtgeving van vorig jaar en vraagt zich af wat de verhouding daarvan tot de huidige problematiek is.

Antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

Met dank aan Joyce Dullens