Ondertussen in Den Haag - arrestatiefilmpjes politie

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Het bleef de afgelopen week rustig in de Kamer op het gebied van technologie, media en communicatie. Slechts voor deze blog interessant waren Kamervragen (zonder antwoorden) die werden gesteld over filmpjes van een arrestatie die de politie liet wissen.

De vragen werden gesteld door Marcouch en Fokke (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een bericht van 1Limburg. In het nieuwsbericht wordt vermeld dat een arrestant tijdens zijn arrestatie onwel werd en moest worden gereanimeerd. Dit werd hem uiteindelijk fataal. Omstanders hebben de arrestatie gefilmd en zouden de filmpjes hebben moeten wissen van de politie. De leden vroegen onder meer of met betrekking tot de privacy van een verdachte of een persoon die gearresteerd of gereanimeerd wordt, de politie omstanders mag verzoeken beelden gemaakt met camera of mobiele telefoon te wissen.

Filmen en fotograferen met een mobiele telefoon in het openbaar is toegestaan. Dit valt onder de zogenaamde vrijheid van informatievergaring. Tegenover de vrijheid van informatiegaring staat het portretrecht en het recht op privacy. Dit houdt vooral in dat beelden niet zonder meer mogen worden gepubliceerd als een persoon een redelijk belang heeft tegen de publicatie. In het onderhavige bericht gaat het enkel om het wissen van opgenomen filmpjes en is van publicatie nog geen sprake. De politie dient de rechtsorde te handhaven, maar heeft geen wettelijke rechtsgrond te vorderen dat beelden moeten worden verwijderd. Wat minister Van der Steur hierover te zeggen heeft en ook antwoorden op andere Kamervragen zijn binnenkort weer op deze blog te lezen!

Met dank aan Mirli Devilee