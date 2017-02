ODR platform wie kent het niet... what's another year

Waarschijnlijk omdat ik me al meer dan 15 jaar voor Online geschillenoplossing interesseer dat het me fascineert. Vrijwel niemand kent het ODR platform. Eerder schreef ik al over het ODR platform op de SOLV blog (en wetenschappelijk artikel).

Het bestaat nu dus een jaar, ging om precies te zijn live op 15 februari 2016. Nog steeds als ik mensen vraag of ze er van gehoord hebben, zeggen ze in grote meerderheid van niet. Dat ligt deels aan de Europese Unie, die niet echt moeite doet om het onder de aandacht van hun "EU citizens" te brengen. Het ligt echter ook aan de dienstverleners. Die moeten verplicht naar het platform verwijzen. Op die manier zouden de meeste mensen (aangezien vrijwel iedereen online producten koopt of diensten afneemt) er in aanraking mee moeten komen. Ik heb net een check gedaan op twee populaire Nederlandse websites, nl. Bol.com en Zalando,nl.

Ik ging naar die sites om te zien of ik een verwijzing naar het platform kon vinden. Artikel 14 lid 1 van de Verordening Nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen bepaalt immers

Artikel 14

Voorlichting van consumenten

1. In de Unie gevestigde ondernemers die aan verkoop- dienstenovereenkomsten via internet doen, en in de Unie gevestigde onlinemarktplaatsen voorzien op hun websites in een elektronische link naar het ODR-platform. Die link moet voor de consumenten gemakkelijk toegankelijk zijn.

Gemakkelijk toegankelijk? Als ik al, die bewust naar de link op zoek is, deze niet kan vinden, hoe moet dan een doorsnee consument met deze link (zo die er is) in aanraking komen? Kortom, wat verder zij van het ODR platform als zodanig en of het in staat is een rol te vervullen in de wereld van de elektronische handel, een eerste stap zou toch bekendheid met het bestaan moeten zijn. Dat ontbreekt dus vooralsnog.

PS. voor de muziekliefhebbers, de titel is een combinatie van het Temming/Westbroek nummer "Sinterklaas wie kent hem niet" waarbij de strekking uiteraard tegengesteld is, en het tweede deel is de titel van een lied dat ooit het Eurovisie Songfestival won (deze zanger Johnny Logan won het festival later zelfs nog eens, weet niet met welk nummer)